Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), YouTube'daki zararlı içeriklere karşı yeterli önlem almadığı iddiasıyla Google LLC'ye toplam 600 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 145,8 milyon dolar) tutarında tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı.

Bernama ajansında yer alan habere göre, MCMC tarafından bugün yapılan açıklamada, ilk davanın Google'ın çevrim içi kumar, dolandırıcılık ve sahtekarlıkla bağlantılı içerikler de dahil olmak üzere binlerce zararlı içeriğe ilişkin yasal yükümlülüklerini ve lisans koşullarını ihlal ettiği, ayrıca ihmalkar davrandığı iddialarını kapsadığı belirtildi.

ʺPapagomoʺ olarak da bilinen siyasetçi Wan Muhammad Azri Wan Deris (Foto: Sosyal medya)



İKİNCİ DAVANIN KONUSU PAPAGOMO

İkinci dava ise "Papagomo" olarak da bilinen siyasetçi Wan Muhammad Azri Wan Deris tarafından YouTube'da yeniden yayımlanan içeriklere ilişkin Google'ın yasaların gerektirdiği adımları atmadığı ve proaktif davranmadığı iddialarını konu alıyor.

MCMC, söz konusu içeriklerin Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi tarafından bu yıl 19 Haziran'da verilen geçici tedbir kararına tabi olduğunu bildirdi.

Komisyon, her bir dava için 100'er milyon ringgit genel, ağırlaştırılmış ve cezalandırıcı nitelikte tazminat olmak üzere toplam 300 milyon ringgit (yaklaşık 72,9 milyon ABD doları) talep ediyor.

BİLDİRİMLERİN YÜZDE 99,8'İ ÇEVRİM İÇİ KUMARLA İLGİLİ

MCMC, bu yıl 1 Ocak ile 28 Ekim tarihleri arasında YouTube'a ilettiği 74 bin 703 bildirimin 74 bin 569'unun, yani yüzde 99,8'inin çevrim içi kumarla ilgili olduğunu açıkladı.

YouTube'un kumarla bağlantılı 32 bin 781 vakada bir gün içerisinde bildirime yanıt verdiği veya içeriği kaldırdığı, 4 bin 950 bildirime ise herhangi bir yanıt vermediği belirtildi.

MCMC, "35 vakada platformun yanıt vermesi veya içeriği kaldırması 90 günden fazla sürerken, 1.468 vakada bildirim tarihinden itibaren 30 gün aşıldı." açıklamasında bulundu.