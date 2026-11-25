Malezya'dan Google'a 145,8 milyon dolarlık YouTube davası: Yasa dışı kumar ve dolandırıcılık içerikleri mercek altında
Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), YouTube'daki zararlı içeriklere karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Google'a toplam 145,8 milyon dolarlık iki ayrı tazminat davası açtı. Komisyon, YouTube'a iletilen 74 bin 703 bildirimin yüzde 99,8'inin çevrim içi kumarla bağlantılı olduğunu, 4 bin 950 bildirimin ise yanıtsız kaldığını açıkladı. Google'ı sistemsel başarısızlıkla suçlayan MCMC, başta çocuklar olmak üzere kullanıcıları çevrim içi zararlardan korumayı amaçladıklarını bildirdi.
Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), YouTube'daki zararlı içeriklere karşı yeterli önlem almadığı iddiasıyla Google LLC'ye toplam 600 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 145,8 milyon dolar) tutarında tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı.
İLK DAVA YASA DIŞI KUMAR VE DOLANDIRICILIK
Bernama ajansında yer alan habere göre, MCMC tarafından bugün yapılan açıklamada, ilk davanın Google'ın çevrim içi kumar, dolandırıcılık ve sahtekarlıkla bağlantılı içerikler de dahil olmak üzere binlerce zararlı içeriğe ilişkin yasal yükümlülüklerini ve lisans koşullarını ihlal ettiği, ayrıca ihmalkar davrandığı iddialarını kapsadığı belirtildi.
İKİNCİ DAVANIN KONUSU PAPAGOMO
İkinci dava ise "Papagomo" olarak da bilinen siyasetçi Wan Muhammad Azri Wan Deris tarafından YouTube'da yeniden yayımlanan içeriklere ilişkin Google'ın yasaların gerektirdiği adımları atmadığı ve proaktif davranmadığı iddialarını konu alıyor.
MCMC, söz konusu içeriklerin Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi tarafından bu yıl 19 Haziran'da verilen geçici tedbir kararına tabi olduğunu bildirdi.
Komisyon, her bir dava için 100'er milyon ringgit genel, ağırlaştırılmış ve cezalandırıcı nitelikte tazminat olmak üzere toplam 300 milyon ringgit (yaklaşık 72,9 milyon ABD doları) talep ediyor.
BİLDİRİMLERİN YÜZDE 99,8'İ ÇEVRİM İÇİ KUMARLA İLGİLİ
MCMC, bu yıl 1 Ocak ile 28 Ekim tarihleri arasında YouTube'a ilettiği 74 bin 703 bildirimin 74 bin 569'unun, yani yüzde 99,8'inin çevrim içi kumarla ilgili olduğunu açıkladı.
YouTube'un kumarla bağlantılı 32 bin 781 vakada bir gün içerisinde bildirime yanıt verdiği veya içeriği kaldırdığı, 4 bin 950 bildirime ise herhangi bir yanıt vermediği belirtildi.
MCMC, "35 vakada platformun yanıt vermesi veya içeriği kaldırması 90 günden fazla sürerken, 1.468 vakada bildirim tarihinden itibaren 30 gün aşıldı." açıklamasında bulundu.
GOOGLE'A SİSTEMSEL BAŞARISIZLIK SUÇLAMASI
Komisyon, talep edilen tazminatın, Google'ın sistemsel başarısızlığı olarak nitelendirdiği durum nedeniyle 50 binden fazla zararlı içerikle mücadele etmek için harcanan personel mesaisini ve kaynakları yansıttığını belirtti. Ayrıca şirketin hesap vermesini sağlamanın ve gelecekteki ihlalleri caydırmanın amaçlandığı kaydedildi.
Daha önce de benzer ihlal iddiaları nedeniyle büyük sosyal medya şirketlerine hukuk davaları açan MCMC, platform sağlayıcılarına zararlı içeriklerle mücadele etmeleri ve 1998 tarihli İletişim ve Multimedya Yasası, 2025 tarihli Çevrim İçi Güvenlik Yasası ile kendi lisansları kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları çağrısında bulundu.
Komisyon, davaların başta çocuklar olmak üzere halkı çevrim içi zararlardan koruma ve daha önce düzenleyici kurumların ve mahkemelerin işlemine konu olmuş içeriklerin dolaşımını engelleme çabalarının bir parçası olduğunu bildirdi.