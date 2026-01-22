YPG/SDG'ye entegrasyondan başka yol yok! Tom Barrack elebaşlarıyla buluştu:18 Ocak vurgusu

Tom Barrack (sağdan 2.) 17 Ocak 2026'da Erbil'de SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Mesud Barzani ile bir araya geldi, AFP

Middle East Eye ise Şam'daki görüşmeden önce cumartesi günü Erbil'de yapılan görüşmede de Barrack, Abdi'ye "İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak" diyerek böyle bir hamlenin yıkıma yol açacağını ve Washington'ın bölgedeki en önemli iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail arasında sürtüşme riskini artıracağını belirtti.