YPG/SDG'ye entegrasyondan başka yol yok! Tom Barrack elebaşlarıyla buluştu:18 Ocak vurgusu
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack terör örgütü YPG/SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüştü. Barrack sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YPG/SDG'nin entegrasyonu konusunda anlaştıklarını duyurdu. Barrack, YPG/SDG'nin 18 Ocak anlaşmasına bağlı kalacağını belirtti.
ENTEGRASYONDAN BAŞKA YOL YOK
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün General Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya gelmekten onur duyduk. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü desteğini ve kararlılığını bir kez daha teyit etti. Tüm taraflar, güveni ve kalıcı istikrarı teşvik etmek amacıyla, tüm taraflarda güven artırıcı önlemleri birlikte belirleyip hayata geçirirken, temel ilk adımın mevcut ateşkesin eksiksiz şekilde korunması olduğu konusunda mutabık kaldı."
BARRACK'TAN ABDİ'YE AZAR ÜSTÜNE AZAR
Suriye ordusu 44 saatlik operasyonda Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'den temizledi. ABD Suriye'de bozguna uğrayan terör örgütünü tamamen yalnız bıraktı.
Suriyeli gazeteciler Barrack'ın pazar günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile elebaşı Abdi görüşmesinde Abdi'yi azarladığını yazdı.
Middle East Eye ise Şam'daki görüşmeden önce cumartesi günü Erbil'de yapılan görüşmede de Barrack, Abdi'ye "İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak" diyerek böyle bir hamlenin yıkıma yol açacağını ve Washington'ın bölgedeki en önemli iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail arasında sürtüşme riskini artıracağını belirtti.