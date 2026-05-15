Cannes jürisinden Filistin'i destekleyen ünlüleri kara listeye alan Hollywood'a tepki: Yazıklar olsun
Cannes Film Festivali’nde Filistin’e destek mesajları öne çıkarken, jüri üyesi Paul Laverty Hollywood’da Filistin’e destek veren sanatçıların “kara listeye alınmasını” eleştirdi ve "Bunu yapan Hollywood elitlerine yazıklar olsun." dedi. Festivalde ayrıca Gazze’deki saldırılara dikkat çekilirken, Laverty, "Umarım biz de bombalanmayız" diyerek İsrail'e tepki gösterdi. Filistinli yönetmen Mohammed Alshereef ise vize sorunu nedeniyle kendi filminin gösterimine katılamadı.
Dünyaca ünlü çok sayıda yıldız, Filistin'e destek verirken siyonist lobi tarafından tehdit ediliyor, kara listeye alınıyor.
CANNES'DA FİLİSTİN'E DESTEK SESLERİ
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ise Filistin'e destek sesleri yükseldi.
JÜRİDEN SİYONİST HOLLYWOOD LOBİSİNE TEPKİ
Cannes jüri üyesi Paul Laverty, festivalin jüri basın toplantısını, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkan Susan Sarandon gibi oyuncuları kara listeye alan Hollywood'u eleştirerek sonlandırdı.
"Thelma & Louise" filmindeki karakteri 2026 Cannes resmi posterinde yer alan Oscar ödüllü oyuncu, şubat ayında ateşkes çağrısında bulunduktan sonra Hollywood menajerini kaybettiğini açıklamıştı.
"HOLLYWOOD ELİTLERİNE YAZIKLAR OLSUN"
Laverty basın toplantısının sonunda "Küçük bir şey daha söyleyebilir miyim?" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Cannes Film Festivali'nin harika bir posteri var. Evet, Susan Sarandon, Javier Bardem, Mark Ruffalo gibi bazılarının Gazze'de kadın ve çocukların öldürülmesine karşı görüşleri nedeniyle kara listeye alınmasını görmek çok ilginç değil mi? Bunu yapan Hollywood elitlerine yazıklar olsun. Onlara saygı ve tam dayanışma içindeyim. Onlar en iyilerimiz, onlara hayranım.
"UMARIM BOMBALANMAYIZ"
Laverty daha sonra şöyle espri yaptı: "Umarım şimdi bombalanmayız, çünkü Cannes'da bu posterimiz var."
Sarandon, kariyerinin takdir edilmesi amacıyla Uluslararası Goya ödülünü almadan önce bu yılın başlarında İspanya'da yaptığı konuşmada "Ajansım tarafından, özellikle Gazze hakkında yürüyüşlere katıldığım ve ateşkes çağrısında bulunduğum için kovuldum. Televizyonda bile görünmem imkansız hale geldi. Son zamanlarda değişti mi bilmiyorum. Büyük bir filmde veya Hollywood ile bağlantılı herhangi bir şeyde yer alamadım. Sonunda İngiltere ve İtalya'da menajerler buldum ve orada çalışıyorum. İtalya'da bir film yaptım ve birkaç ay boyunca Old Vic'te bir oyunda oynadım. Beni yeni işe alan bir İtalyan yönetmen tanıyorum, bana iş vermemesi söylenmişti" demişti.
"DELİLERİN KÖRLERİ YÖNETMESİ ZAMANIN VEBASI"
Laverty, konferansın başlarında Shakespeare'den alıntı yaparak, ünlü Kral Lear oyunundan şu sözü hatırlattı: "Delilerin körleri yönetmesi, zamanın vebasıdır."
Laverty sözlerine "Gazze'de çok fazla şiddet, soykırım ve tüm bu korkunç şeyleri görüyorsunuz. Çeşitliliğin, hayal gücünün, şefkatin kutlaması olan bir festivale gelmek, böylesine kaba, acımasız, sistematik bir şiddetin olduğu bir ortamda nasıl bir duygu uyandırıyor? Çelişki, incelik, güzellik ve ilhamın olduğu bir yerde? Beni çok etkiledi." şeklinde konuştu.
FİLİSTİNLİ YÖNETMEN VİZE ALAMADI
Öte yandan Filistinli yönetmen Mohammed Alshereef ise festival programında yer alan Super Sila filminin gösterimine katılmak için hala vize alamadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Alshereef ile ilgili "Durumunu yakından takip ediyoruz." Şeklinde konuştu.