Cannes jürisinden Filistin'i destekleyen ünlüleri kara listeye alan Hollywood'a tepki: Yazıklar olsun

Laverty daha sonra şöyle espri yaptı: "Umarım şimdi bombalanmayız, çünkü Cannes'da bu posterimiz var."

Laverty basın toplantısının sonunda "Küçük bir şey daha söyleyebilir miyim?" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Susan Sarandon

Sarandon, kariyerinin takdir edilmesi amacıyla Uluslararası Goya ödülünü almadan önce bu yılın başlarında İspanya'da yaptığı konuşmada "Ajansım tarafından, özellikle Gazze hakkında yürüyüşlere katıldığım ve ateşkes çağrısında bulunduğum için kovuldum. Televizyonda bile görünmem imkansız hale geldi. Son zamanlarda değişti mi bilmiyorum. Büyük bir filmde veya Hollywood ile bağlantılı herhangi bir şeyde yer alamadım. Sonunda İngiltere ve İtalya'da menajerler buldum ve orada çalışıyorum. İtalya'da bir film yaptım ve birkaç ay boyunca Old Vic'te bir oyunda oynadım. Beni yeni işe alan bir İtalyan yönetmen tanıyorum, bana iş vermemesi söylenmişti" demişti.

"DELİLERİN KÖRLERİ YÖNETMESİ ZAMANIN VEBASI"

Laverty, konferansın başlarında Shakespeare'den alıntı yaparak, ünlü Kral Lear oyunundan şu sözü hatırlattı: "Delilerin körleri yönetmesi, zamanın vebasıdır."

Laverty sözlerine "Gazze'de çok fazla şiddet, soykırım ve tüm bu korkunç şeyleri görüyorsunuz. Çeşitliliğin, hayal gücünün, şefkatin kutlaması olan bir festivale gelmek, böylesine kaba, acımasız, sistematik bir şiddetin olduğu bir ortamda nasıl bir duygu uyandırıyor? Çelişki, incelik, güzellik ve ilhamın olduğu bir yerde? Beni çok etkiledi." şeklinde konuştu.

FİLİSTİNLİ YÖNETMEN VİZE ALAMADI

Öte yandan Filistinli yönetmen Mohammed Alshereef ise festival programında yer alan Super Sila filminin gösterimine katılmak için hala vize alamadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Alshereef ile ilgili "Durumunu yakından takip ediyoruz." Şeklinde konuştu.

