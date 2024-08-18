Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak

ABD'den kritik Ukrayna uyarısı geldi. Emekli ABD Subayı Stanislav Krapivnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Nükleer Santrali'ne saldırması halinde Avrupa'nın çoğunu etkileyecek bir nükleer felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD'Lİ SUBAYDAN NÜKLEER FELAKET UYARISI

Russia Today'e konuşan Krapivik, kirli bomba ile nükleer bomba arasındaki fark hakkında konuştu ve kritik kütleye veya zenginleştirilmiş malzemeye sahip olmadığını ancak nükleer atıklara çarpması durumunda büyük çaplı kirliliğe yol açabileceğini belirtti.

"FUKUŞİMA VE ÇERNOBİL GİBİ OLACAK"

Aktif bir santraldeki soğutma sisteminin hedef alınması durumunda bunun Fukuşima veya Çernobil'de yaşananlara benzer bir olaya yol açabilecek bir "nükleer erimeye" yol açabileceğini ve özellikle "rüzgarın kuzeybatıdan estiği" yılın bu zamanında Avrupa ülkelerinin çoğunu etkileyebileceğini söyledi.

"İNGİLTERE'YE KADAR UZANACAK"

Krapivnik "Bu etki doğrudan kuzeybatıya, Avrupa'ya gidecek. Polonyalıları, Almanları, Danimarkalıları, İskandinav ülkelerini vuracak ve İngiltere'ye kadar uzanacak. Ama anlaşılan o ki bu ülkelerin liderlerinin umurunda bile değil." şeklinde konuştu.

RUSYA'DAN ZAPORİJYA MESAJI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Zaporijya ve Kursk'taki nükleer güç santrallerindeki son durumun ele alındığı bildirilirken "Likhachev, iki nükleer santralin etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, Ukrayna'nın iki nükleer santralin yakınlarına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğine işaret edildi "Bu tür eylemler yalnızca iki nükleer santral için doğrudan bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda UAEA'nın nükleer güvenlik konusundaki yaklaşımlarına da zarar veriyor." İfadelerine yer verildi.