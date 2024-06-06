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Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya Sağlık Örgütü doğruladı: Meksika'da ilk ölümcül H5N2 kuş gribi vakası can aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Meksika'da ilk ölümcül H5N2 kuş gribi vakasını açıkladı. Ölen hastanın, kümes hayvanlarına maruz kalma geçmişinin olmadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 00:28 Güncelleme 06 Haziran 2024, 00:28
Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya Sağlık Örgütü doğruladı: Meksika’da ilk ölümcül H5N2 kuş gribi vakası can aldı

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Meksika'da H5N2 kuş gribi vakasından ilk insan ölümünün yaşandığı doğrulandı.



DSÖ DÜNYA GENELİNDE YAYILMASINDAN ENDİŞELİ!

Virüsün dünya geneline yayılmasından endişe ediliyor.



23 Mayıs 2024'te, Meksika Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) Ulusal Odak Noktası (NFP), Meksika Eyaleti'nde ikamet eden bir kişide kuş gribi A(H5N2) virüsü ile doğrulanmış ölümcül bir insan enfeksiyonu vakasını bildirmişti. Şahıs, Mexico City'de hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.



Bu virüs, dünya çapında bildirilen influenza A(H5N2) virüsü ile laboratuvar tarafından doğrulanan ilk insan enfeksiyonu vakası ve Meksika'da bildirilen ilk kuş H5 virüsü enfeksiyonu.



KÜMES HAYVANLARINDAN KAYNAKLANIYOR

Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüslerinin görüldüğü rapor edildi.

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