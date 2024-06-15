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ABD o grubu küresel terörist ilan etti! İsveç’teki en büyük Neonazi grubu: Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri var

ABD İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden duyduğu endişeyi gerekçe göstererek "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada örgüt, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olarak tanımlandı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:24 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:24
ABD o grubu küresel terörist ilan etti! İsveç’teki en büyük Neonazi grubu: Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya’da da şubeleri var

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak ilan etti.

ABD KÜRESEL TERÖRİST İLAN ETTİ

ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla istişare sonrası NRM'nin terör örgütü olarak tanınması kararı aldığı kaydedilen açıklamada, etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtildi ve hareketin ve 3 liderinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanındığı bildirildi.

Örgüt üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, NRM'nin "bıçaklı dövüş" gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediği aktarıldı.

O ÜLKELERDE ŞUBELERİ VAR

Açıklamada, söz konusu örgüt, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olarak tanımlandı.

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