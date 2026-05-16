İngiltere'de korkutan menenjit vakaları! Bir öğrenci hayatını kaybetti iki öğrenci tedavi altına alındı

İngiltere'nin Reading bölgesinde görülen menenjit vakaları sonucu bir öğrenci hayatını kaybetti, iki öğrenci tedavi altına alındı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) menenjit nedeniyle bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini iki öğrencinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

İngiltere'de menenjit kabusu (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir.) Açıklamada, Reading bölgesi çevresinde görülen vakalarla yakın temasta bulunan kişilere önlem amacıyla antibiyotik verildiği aktarıldı. Ayrıca, açıklamada, doğrulanan vakalardan birinin menenjit B türü olduğu ifade edilerek, bu vakanın martta Kent ve Dorset bölgelerinde görülen salgınlarla aynı tür olmadığının altı çizildi.