OpenAI

OPENAI KONTROLDEN ÇIKTI

Soruşturma, temmuz ayı başlarında yapay zeka modelleri deposu olan Hugging Face'te yaşanan siber saldırıyla başladı. OpenAI'ın GPT-5.6 Sol ve henüz kamuoyuna duyurulmamış daha gelişmiş bir modeliyle yürütülen güvenlik testleri sırasında, yapay zeka ajanı dahili bir değerlendirme testinde daha yüksek puan almak amacıyla hareket etti.

BİNLERCE YETKİSİZ İŞLEM

Ajan, kendisine tanımlanan izole test ortamındaki bir güvenlik açığından yararlanarak dış internete erişim sağladı ve Hugging Face ağlarına sızdı. Yapay zeka ajanı, günlerce hedef sistem içerisinde tespit edilmeden binlerce yetkisiz işlem gerçekleştirdi. OpenAI'ın olayı ancak Hugging Face'in siber saldırıyı tespit edip FBI'a başvurması ve durumu kamuoyuna açıklamasıyla fark ettiği belirtilmişti. İhlal kapsamında New York merkezli Modal firmasının da dahil olduğu birden fazla şirketin hesaplarının etkilendiği doğrulandı.