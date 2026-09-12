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Yankee Stadyumu'nda Filistin bayraklı protesto

ABD'de New York Yankees - New York Mets maçı sırasında bir taraftar Filistin bayrağıyla sahaya indi. 11 Eylül yıl dönümüne denk gelen protesto ABD'de paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri sadece elinde Filistin bayrağı olan protestocuyu yaka paça dışarı çıkardı.

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Yankee Stadyumu'nda Filistin bayraklı protesto

ABD'de New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan New York Yankees ve New York Mets maçında bir taraftar elinde Filistin bayrağıyla sahaya girdi.

Maçın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla ABD'de panik baş gösterdi.

ABD'de Filistin bayraklı protesto. Fotoğraflar: ReutersABD'de Filistin bayraklı protesto. Fotoğraflar: Reuters

YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Güvenlik güçleri Filistin bayrağı taşıyan protestocuyu yaka paça dışarı attı.

Bazı ABD'li taraftarlar sahaya yabancı maddeler fırlattı.

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