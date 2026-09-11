Terörle mücadele kapsamında dönüm noktası haline gelen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinde başarılı adımlar atılıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sürecin devamında yeni adım bu kez Sincar. Suriye'de SDG'nin feshinin ardından, Irak'ta da Sincar bölgesi örgütten boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçmeye hazırlanıyor.

PKK SİLAH BIRAKACAK Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını, Sincar Dağı'nın da idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini belirtti. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi (Fotoğraflar: AA) Irak Başbakanı, silahların devletin tekelinde bulunması ve güvenlik kararlarının tek merkezden alınmasının Sincar halkının güvenliği açısından temel bir esas olduğunu vurgulayarak, "Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır" ifadelerini kullandı.