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Terörsüz Bölge süreci! Suriye'den sonra yeni adım Irak: PKK silah bırakacak

Terörsüz Bölge" sürecinde Suriye'nin ardından Irak'ta da kritik bir aşamaya geçildi. Sincar'ın örgütten boşaltılarak federal hükümetin otoritesine devredileceğini belirten Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim edeceğini ve şartları karşılayan örgüt mensuplarının resmi güvenlik kurumlarına entegre edileceğini açıkladı.

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Terörsüz Bölge süreci! Suriye'den sonra yeni adım Irak: PKK silah bırakacak

Terörle mücadele kapsamında dönüm noktası haline gelen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinde başarılı adımlar atılıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sürecin devamında yeni adım bu kez Sincar. Suriye'de SDG'nin feshinin ardından, Irak'ta da Sincar bölgesi örgütten boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçmeye hazırlanıyor.

PKK SİLAH BIRAKACAK

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını, Sincar Dağı'nın da idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini belirtti.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi (Fotoğraflar: AA)Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi (Fotoğraflar: AA)

Irak Başbakanı, silahların devletin tekelinde bulunması ve güvenlik kararlarının tek merkezden alınmasının Sincar halkının güvenliği açısından temel bir esas olduğunu vurgulayarak, "Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır" ifadelerini kullandı.

TEMİNAT ALTINA ALINACAK

Bu adımın kurumsal devlet yapısının güçlendirilmesi ve güvenlik mekanizmasındaki çok başlılığın sona erdirilmesi amacı taşıdığını belirten Zeydi, örgüt mensuplarının durumlarının yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Terörsüz Bölge süreci! Suriye'den sonra yeni adım Irak: PKK silah bırakacak-3

Zeydi, "Devlet; durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır" dedi.

Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

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