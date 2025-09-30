Yahudi müzisyen Sumud Filosu’nda: “Siyonist İsrail kimliğimi Filistin’e karşı kullanıyor”

Sumud Filosu, EPA "FİLOYA İHA SALDIRISI TERÖRİZM" İsrail'in Filistin halkını "insan olarak göstermeye çalışan" her hareketi itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkati çeken Blanton, İsrail'in Filistinlilere şiddet uygulayabilmeyi meşrulaştırmak için dezenformasyon yayarak Filistinlileri "insan dışı" gösterdiğini kaydetti. Blanton, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na da aynı şeyi yapmaya çalıştığını, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, filodaki aktivistleri "terörü desteklemekle" suçladığını hatırlattı. Bu iddiaları ciddiye almanın zor olduğunun çünkü filodakilerin normal hayatlarından ve işlerinden zaman ayırarak açlık çeken bir halka pirinç ve bebek maması gibi yardımlar ulaştırmaya çalıştıklarının altını çizen Blanton, "Bu durumda teröristlerin biz olmadığı çok açık. Aslında, geçen gece yelkenli teknelerimize ses bombaları atmak için insansız hava araçları (İHA) gönderenin İsrail olması çok muhtemel. Bana göre bu, çok daha fazla terörizm gibi görünüyor." diye konuştu. Blanton, teknelerinde aralarında İrlanda'dan emekli bir hemşire, Cezayir'den bir doktor, Almanya'dan bir lise öğrencisinin de olduğu 10 kişinin bulunduğunu belirtti ve çoğu kişinin profesyonel aktivist olmamasının filonun en dikkat çekici yanının olduğunu söyledi. Filoda evde çocukları bekleyen ebeveynlerin de bulunduğunu aktaran Blanton, hükümetlerin, müdahale etmediği soykırıma sıradan insanların müdahale ettiğini vurguladı. Blanton, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini, "etnik temizlik ve Filistin'in tüm topraklarını ele geçirme girişimi" şeklinde nitelendirdi.

Sumud Filosu, EPA ABD KAMUOYUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımının ABD ve Yahudi toplumu üzerindeki etkisine değinen Blanton, "ABD'de son iki yılda kamuoyunda büyük bir değişim yaşandı." şeklinde konuştu. Blanton, bu değişimin gençlerin etkisiyle yaşandığına, son araştırmaların, halkın çoğunluğunun İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğine inandığını ortaya koyduğuna işaret etti. Washington yönetiminin, Gazze konusunda ülke içerisinde popüler olmayan bir konumda olduğunu savunan Blanton, sıradan insanlar olarak hükümete doğru şeyi yapması adına baskı uygulamak istediklerini belirtti. Blanton, "Filonun bir bakıma kamuoyunu çok hızlı bir şekilde etkilemeye yönelik bir deney olduğunu düşünüyorum. Bu gemilerde 500'den fazla insanla, tamamen barışçıl, şiddet içermeyen bir misyon gerçekleştiriyoruz ve etrafımızda oldukça fazla basın mensubu var. Bunun amacı, kamuoyunu etkilemek ve insanların hükümetlerine baskı yapmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.