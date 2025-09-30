PODCAST CANLI YAYIN

Yahudi müzisyen Sumud Filosu’nda: “Siyonist İsrail kimliğimi Filistin’e karşı kullanıyor”

ABD’li Yahudi müzisyen ve aktivist Carsie Blanton, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek için Küresel Sumud Filosu’nda. "ABD'nin finanse ettiği" soykırımı durdurmayı kendisine görev saydığını” söyleyen Blanton, "Bir Yahudi olarak siyonist İsrail hükümetinin, benim ve ailemin Yahudi kimliğini Filistin halkına karşı kullandığını biliyorum ve buna rıza göstermiyorum.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yahudi müzisyen Sumud Filosu’nda: “Siyonist İsrail kimliğimi Filistin’e karşı kullanıyor”

ABD'li Yahudi müzisyen ve aktivist Carsie Blanton, Küresel Sumud Filosu ile destek için Gazze'ye gidiyor. Blanton, "ABD'nin finanse ettiği" soykırımı durdurmayı kendisine görev saydığını belirterek, siyonist İsrail'in, Yahudi kimliğini Filistinlilere karşı kullanarak istismar ettiğini söyledi.

Sumud Filosu, EPASumud Filosu, EPA

YAHUDİ MÜZİSYEN FİLOYA KATILDI

Sicilya'daki Augusta Limanından "Paola I" isimli tekneyle filoya katılan Blanton, Gazze'ye yaklaşık 350 deniz mili uzaktan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ruhunu ve ABD'deki Yahudi toplumun İsrail'e bakışında gördüğü değişimi anlattı.

Blanton, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBlanton, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"SİYONİST İSRAİL BENİM YAHUDİ KİMLİĞİMİ FİLİSTİN HALKINA KARŞI KULLANIYOR"

Blanton, "ABD'nin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğini", bir ABD vatandaşı olarak bunun durdurulması için hükümete her türlü baskı yapmayı görevi olarak gördüğünü dile getirdi.

"Bir Yahudi olarak, siyonist İsrail hükümetinin, benim ve ailemin Yahudi kimliğini Filistin halkına karşı kullandığını biliyorum ve buna rıza göstermiyorum. Bu yüzden, elimden geldiğince, tüm Yahudilerin, İsrail'in bu siyasi projesini desteklemediğini göstermek istiyorum." diyen Blanton, bir müzisyen olarak da daha iyi bir dünya için çalıştığını ve Küresel Sumud Filosu'na katıldığını anlattı.

Sumud Filosu, EPASumud Filosu, EPA

"FİLOYA İHA SALDIRISI TERÖRİZM"

İsrail'in Filistin halkını "insan olarak göstermeye çalışan" her hareketi itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkati çeken Blanton, İsrail'in Filistinlilere şiddet uygulayabilmeyi meşrulaştırmak için dezenformasyon yayarak Filistinlileri "insan dışı" gösterdiğini kaydetti.

Blanton, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na da aynı şeyi yapmaya çalıştığını, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, filodaki aktivistleri "terörü desteklemekle" suçladığını hatırlattı.

Bu iddiaları ciddiye almanın zor olduğunun çünkü filodakilerin normal hayatlarından ve işlerinden zaman ayırarak açlık çeken bir halka pirinç ve bebek maması gibi yardımlar ulaştırmaya çalıştıklarının altını çizen Blanton, "Bu durumda teröristlerin biz olmadığı çok açık. Aslında, geçen gece yelkenli teknelerimize ses bombaları atmak için insansız hava araçları (İHA) gönderenin İsrail olması çok muhtemel. Bana göre bu, çok daha fazla terörizm gibi görünüyor." diye konuştu.

Blanton, teknelerinde aralarında İrlanda'dan emekli bir hemşire, Cezayir'den bir doktor, Almanya'dan bir lise öğrencisinin de olduğu 10 kişinin bulunduğunu belirtti ve çoğu kişinin profesyonel aktivist olmamasının filonun en dikkat çekici yanının olduğunu söyledi.

Filoda evde çocukları bekleyen ebeveynlerin de bulunduğunu aktaran Blanton, hükümetlerin, müdahale etmediği soykırıma sıradan insanların müdahale ettiğini vurguladı.

Blanton, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini, "etnik temizlik ve Filistin'in tüm topraklarını ele geçirme girişimi" şeklinde nitelendirdi.

Sumud Filosu, EPASumud Filosu, EPA

ABD KAMUOYUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımının ABD ve Yahudi toplumu üzerindeki etkisine değinen Blanton, "ABD'de son iki yılda kamuoyunda büyük bir değişim yaşandı." şeklinde konuştu.

Blanton, bu değişimin gençlerin etkisiyle yaşandığına, son araştırmaların, halkın çoğunluğunun İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğine inandığını ortaya koyduğuna işaret etti.

Washington yönetiminin, Gazze konusunda ülke içerisinde popüler olmayan bir konumda olduğunu savunan Blanton, sıradan insanlar olarak hükümete doğru şeyi yapması adına baskı uygulamak istediklerini belirtti.

Blanton, "Filonun bir bakıma kamuoyunu çok hızlı bir şekilde etkilemeye yönelik bir deney olduğunu düşünüyorum. Bu gemilerde 500'den fazla insanla, tamamen barışçıl, şiddet içermeyen bir misyon gerçekleştiriyoruz ve etrafımızda oldukça fazla basın mensubu var. Bunun amacı, kamuoyunu etkilemek ve insanların hükümetlerine baskı yapmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu, EPASumud Filosu, EPA

"GAZZE İNSANLIK SORUNU"

Ailesinin Yahudi olduğunu ancak siyonist olmadıklarını vurgulayan Blanton, "Bu yüzden ailem için Holokost'un mirası, gelecekte kim kime yaparsa yapsın, herhangi bir soykırıma müdahale etmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Blanton, bu duyguyu paylaşan birçok Yahudi olduğunu, örneğin "Jewish Voice for Peace" hareketinin, Filistin için birçok adım attığını aktardı.

ABD'de 50 yaşın üzerindeki insanların İsrail yanlısı olduğunu, 50 yaşın altındakilerin ise Filistin'i desteklediğini dile getiren Blanton, "Bunun nedeninin kısmen, İsrail'in dünya sahnesindeki konumunun son yıllarda çok değişmiş olması ve bu nedenle yaşlıların olan biten hakkında eski bir anlayışı takip etmeleri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Blanton, Birleşmiş Milletlerin (BM), Uluslararası Adalet Divanının ve uzmanların, Gazze'de soykırım ve etnik temizlik yapıldığı konusunda hemfikir olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

Müdahale etmenizi engelleyen siyasi bir sorun olmamalı. Bu bir insanlık sorunu. Bu yüzden sadece devletleri ve politikacıları değil, herhangi bir güce sahip olan herkesi bu gücü soykırımı durdurmak için kullanmaya çağırıyorum.
Küresel Sumud Filosu MSBye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecekKüresel Sumud Filosu MSBye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 16 şüpheli gözaltında
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
ABD’de hükümetin kapanmasına geri sayım! Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe krizi
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?