Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek

MSB açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Sumud Filosu, AFP

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."