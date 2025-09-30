PODCAST CANLI YAYIN

Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de Gazze'ye yardım götürmek amacıyla seyereden Küresel Sumud Filosu'nu güvenliklerini sağlamak amacıyla takipte olduklarını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de Gazze'ye yardım götürmek amacıyla seyereden Küresel Sumud Filosu'nu güvenliklerini sağlamak amacıyla takipte olduklarını duyurdu.

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği

MSB açıklamasıMSB açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Sumud Filosu, AFPSumud Filosu, AFP

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

