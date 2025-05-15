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Washington’dan Tahran’a nükleer anlaşma teklifi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'daki görüşmeler sırasında teklifi aldığı ve istişareler için Tahran'a götürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:27
Washington’dan Tahran’a nükleer anlaşma teklifi

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ABD'nin, İran ile Umman'da yapılan dördüncü tur müzakereler sırasında Tahran'a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakereler çerçevesinde geldiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi, İHAİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakereler çerçevesinde geldiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi, İHA

WASHINGTON'DAN TAHRAN'A NÜKLEER TEKLİF

ABD'den yayın yapan Axios haber platformunun ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili ve konuyla doğrudan bağlantılı iki kaynağına dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi 11 Mayıs'ta Umman'da İran ile ABD arasında yapılan görüşmelerde İran'a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sundu.

Buna göre, nisan başında başlayan görüşmelerde ilk kez Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İranlı yetkililere resmi yazılı bir teklif sunmuş oldu.

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'daki görüşmeler sırasında teklifi aldığı ve istişareler için Tahran'a götürdüğü bilgisi verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakereler çerçevesinde geldiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi, İHAİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakereler çerçevesinde geldiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi, İHA

İRAN İLE ABD MASADA

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Taraflar dördüncü tur müzakereleri Umman'da yapmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.

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