Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı

ABD gazetesi The Washinton Post'ta sansür dönemi resmen başlıyor. Gazetenin sahibi milyarder Jeff Bezos, köşe yazıları ve editöryal görüşlerle ilgili "önemli bir değişikliğe" gittiklerini duyurdu.

Washington Post'un sahibi milyarder Jeff Bezos, AFP

WASHINGTON POST'TA SANSÜR DÖNEMİ

Washington Post'un görüş bölümünde artık siyasi konular değil sadece "bireysel hak ve özgürlükler ile serbest piyasalar" üzerine yazılara yer verilecek. Belirtilen iki konu dışındaki yazılar Washington Post'ta yayımlanmayacak.

Washinton Post, Takvim Fotoğraf Arşivi

SİYASİ YAZI YAZMAK YASAK

Bezos yayın politikasındaki değişikliği "Serbest piyasaların ve kişisel özgürlüklerin Amerika için doğru olduğuna inanıyorum" diye yazdı. "Ayrıca bu bakış açılarının günümüz fikir ve haber piyasasında yeterince değerlendirilmediğine inanıyorum. Bu boşluğu birlikte dolduracağımız için heyecanlıyım." ifadeleriyle duyurdu.

Bezos, X hesabından yaptığı açıklamada "Bir zamanlar, özellikle yerel bir tekel olan bir gazete, her sabah okuyucunun kapısına tüm görüşleri kapsamayı amaçlayan geniş tabanlı bir görüş bölümü getirmeyi bir hizmet olarak görebilir. Bugün, internet bu işi yapıyor." ifadelerini kullandı.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ AYRILDI

Bezos ayrıca Washington Post'un yazı işleri editörü David Shipley'nin şirketle yollarını ayıracağını da duyurdu. Shipley'e Bezos'un planladığı değişikliklere liderlik etme rolü teklif edilmişti ancak bunun yerine çekilmeye karar verdi.