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Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı

ABD gazetesi The Washington Post’ta siyasi sansür dönemi başlıyor. Washington Post’un milyarder sahibi Jeff Bezos, gazetenin görüş bölümüde artık siyasi yazılara yer verilmeyeceğini, onun yerine serbest piyasa ve kişisel özgürlüklerle ilgili yazıların yayımlanacağını duyurdu. Kararın ardından gazetenin Yazı İşleri Müdürü David Shipley ise görevini bıraktı.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:58 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:31
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı

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ABD gazetesi The Washinton Post'ta sansür dönemi resmen başlıyor. Gazetenin sahibi milyarder Jeff Bezos, köşe yazıları ve editöryal görüşlerle ilgili "önemli bir değişikliğe" gittiklerini duyurdu.

Washington Post'un sahibi milyarder Jeff Bezos, AFPWashington Post'un sahibi milyarder Jeff Bezos, AFP

WASHINGTON POST'TA SANSÜR DÖNEMİ

Washington Post'un görüş bölümünde artık siyasi konular değil sadece "bireysel hak ve özgürlükler ile serbest piyasalar" üzerine yazılara yer verilecek. Belirtilen iki konu dışındaki yazılar Washington Post'ta yayımlanmayacak.

Washinton Post, Takvim Fotoğraf ArşiviWashinton Post, Takvim Fotoğraf Arşivi

SİYASİ YAZI YAZMAK YASAK

Bezos yayın politikasındaki değişikliği "Serbest piyasaların ve kişisel özgürlüklerin Amerika için doğru olduğuna inanıyorum" diye yazdı. "Ayrıca bu bakış açılarının günümüz fikir ve haber piyasasında yeterince değerlendirilmediğine inanıyorum. Bu boşluğu birlikte dolduracağımız için heyecanlıyım." ifadeleriyle duyurdu.

Bezos, X hesabından yaptığı açıklamada "Bir zamanlar, özellikle yerel bir tekel olan bir gazete, her sabah okuyucunun kapısına tüm görüşleri kapsamayı amaçlayan geniş tabanlı bir görüş bölümü getirmeyi bir hizmet olarak görebilir. Bugün, internet bu işi yapıyor." ifadelerini kullandı.

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YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ AYRILDI

Bezos ayrıca Washington Post'un yazı işleri editörü David Shipley'nin şirketle yollarını ayıracağını da duyurdu. Shipley'e Bezos'un planladığı değişikliklere liderlik etme rolü teklif edilmişti ancak bunun yerine çekilmeye karar verdi.

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