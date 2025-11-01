Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı

Gazete, " ABD Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Beyaz Saray için çok gizli bir Gazze raporu hazırladı. Denetim kuruluşunun yaptığı gizli değerlendirmede, İsrail güçlerinin Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce" kez ihlal ettiği net olarak anlaşılıyor" diye yazdı. Soykırım raporu (AA)

Soykırımcı İsrail artık ABD 'de bile zor durumda... Washington Post , çok gizli Gazze raporunu yayınladı.

Masum insanların katledildiği, yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin defalarca bombalandığı, insanların aç ve susuz bırakıldığı rapora yansıyan başka gerçekler olarak dikkat çekti. ABD hükümet raporunun, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutunu, Leahy Yasaları kapsamına giren boyutlarıyla ilgili olarak ilk kez kabul ettiği anlamına geliyor. Leahy Yasaları, hükümetin "ağır insan hakları ihlalleri" gerçekleştirmekle güvenilir bir şekilde suçlanan yabancı askeri ve polis birimlerine güvenlik yardımı sağlamasını yasaklayan ABD yasal hükümleridir. Birçok İsrailli'nin ağır cezalar alması da artık gündemde.

Eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, "ABD bugüne kadar açık delillere rağmen hiçbir İsrail birliğine yardımını esirgemedi" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de "Aslında Gazze'de 680 bin kişinin soykırıma uğradığını düşünmeye başlamalıyız. Bunun 380 bini 5 yaş altındaki bebeklerdir" demişti.





20 TIR DAHA GAZZE YOLUNDA

Türkiye, her alanda Filistinlilerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'ın el-Ariş kentine 20 tır insani yardım gönderdi. Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, "Türkiye'miz milletiyle, devletiyle ve STK'larıyla hep Gazze'nin yanında oldu" dedi.



Başta Netanyahu olmak üzere birçok eli kanlı İsrailli, rapor nedeniyle panikte