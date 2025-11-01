PODCAST CANLI YAYIN

Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı

Washington Post, Beyaz Saray için hazırlanan gizli Gazze raporunu yayınladı: İsrail, Gazze’de yüzlerce kez insan haklarını yok saydı. Masum insanlar katledildi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı

Soykırımcı İsrail artık ABD'de bile zor durumda... Washington Post, çok gizli Gazze raporunu yayınladı.

Gazete, "ABD Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Beyaz Saray için çok gizli bir Gazze raporu hazırladı. Denetim kuruluşunun yaptığı gizli değerlendirmede, İsrail güçlerinin Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce" kez ihlal ettiği net olarak anlaşılıyor" diye yazdı.

Soykırım raporu (AA)Soykırım raporu (AA)

Masum insanların katledildiği, yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin defalarca bombalandığı, insanların aç ve susuz bırakıldığı rapora yansıyan başka gerçekler olarak dikkat çekti. ABD hükümet raporunun, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutunu, Leahy Yasaları kapsamına giren boyutlarıyla ilgili olarak ilk kez kabul ettiği anlamına geliyor. Leahy Yasaları, hükümetin "ağır insan hakları ihlalleri" gerçekleştirmekle güvenilir bir şekilde suçlanan yabancı askeri ve polis birimlerine güvenlik yardımı sağlamasını yasaklayan ABD yasal hükümleridir. Birçok İsrailli'nin ağır cezalar alması da artık gündemde.

Soykırım raporu (AA)Soykırım raporu (AA)

Eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, "ABD bugüne kadar açık delillere rağmen hiçbir İsrail birliğine yardımını esirgemedi" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de "Aslında Gazze'de 680 bin kişinin soykırıma uğradığını düşünmeye başlamalıyız. Bunun 380 bini 5 yaş altındaki bebeklerdir" demişti.

Soykırım raporu (AA)Soykırım raporu (AA)

20 TIR DAHA GAZZE YOLUNDA
Türkiye, her alanda Filistinlilerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'ın el-Ariş kentine 20 tır insani yardım gönderdi. Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, "Türkiye'miz milletiyle, devletiyle ve STK'larıyla hep Gazze'nin yanında oldu" dedi.

Başta Netanyahu olmak üzere birçok eli kanlı İsrailli, rapor nedeniyle panikte

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti