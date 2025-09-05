Venezulea’dan seferberlik ilanı! Maduro duyurdu: Halk savunma üsleri ve milisler için karar alındı

Maduro, ülke genelinde ilk kez 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin seferber edileceğini açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Maduro, ABD'nin Karayipler'de artırdığı askeri varlığı gerekçe göstererek milis gücünün daha da güçlendirilmesine yönelik yeni kararlar duyurdu.

ABD 'nin Karayipler'e savaş gemileri göndermesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro , ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün genişletilmesi için yeni seferberlik ilan etti.

Maduro, Reuters

8 MİLYON KİŞİYİ AŞACAK

Devlet Başkanı Maduro, dijital bir platform üzerinden vatandaşların milis gücüne kaydolmaya devam ettiğini belirterek yıllardır eğitim almış yaklaşık 4,5 milyon kişilik "güçlü tabanın" yanı sıra gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

Venezuela'nın her koşulda barışı koruma ve dış tehditlere karşı kendini savunma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, bunun daha da güçlendirileceğini kaydetti.

"NAZİ EĞİLİMLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Venezuelalıların cesaretinin dünya halkları nezdinde hayranlık uyandırdığını dile getiren Maduro, "Güney Amerika ve Karayipler'in barışını tehdit eden ve halkların haklarına saldırmaya devam eden kuzeydeki aşırılıkçı akımlarla, Nazi eğilimleriyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.