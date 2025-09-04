PODCAST CANLI YAYIN

Venezuela’dan Trump’ın “uyuşturucu gemisine saldırı” iddiasına yalanlama: “Video bile uydurma”

Venezuela ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Karayiplerde uyuşturucu taşıyan bir Venezuela gemisini vurduklarına dair iddiasını yalanladı. Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı "uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı" videosunun "uydurma" olduğunu savundu.

Venezuela'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayiplerde uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü Venezuela gemisine saldırı iddiasını yalanladı.

VENEZUELA "VİDEO DA YALAN" DEDİ

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı "uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı" videosunun "uydurma" olduğunu savundu.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Cabello, Karayipler'deki Venezuela açıklarında bir gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin görüntülerin gerçek olmadığını söyledi.

"MANİPÜLASYON"

Cabello, paylaşılan videonun yapay zekayla üretilmiş sahte bir içerik olduğunu düşündüklerini ve Washington yönetiminin bunu "uyuşturucu kaçakçılarına operasyon" olarak gösterip kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir materyal servis ettiğini söyledi.

ABD'nin Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemi saldırısına ilişkin videoya dikkati çeken Cabello, "ABD'nin en son uydurduğu şey budur. ABD, yalanlarla Bolivarcı devrimden kurtulmak istiyor. Beyaz Saray, askeri müdahaleyi haklı çıkarmak için uyuşturucu kaçakçılığı argümanını kullanıyor." dedi.

Uyuşturucu yüklü gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğü haberine değinen Cabello, "11 kişiyi öldürdüklerini övünçle duyuruyorlar. Bu çok hassas bir konu. Peki ya savunma hakkı? Bazı şeyler net değil. Şüpheler ortaya çıkmaya başlasa da henüz cevaplar görünmüyor." yorumunda bulundu.

Öte yandan Cabello, Ulusal Bolivarcı Milis Gücüne gönüllü olarak kayıt yaptıran kişiler için eğitim programlarını başlatacaklarını açıkladı.

Milislere yönelik tatbikatların da yapılacağını kaydeden Cabello, "Burada ulusal birlik, vatanımızın korunmasında gereklidir. Kardeşlerimiz, olması gerektiği gibi vatan savunmasında ön safhalarda yer almıştır ve biz de oradayız." ifadelerini kullandı

TRUMP "GEMİYİ VURDUK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

ABD-VENEZUELA ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

