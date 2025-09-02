ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetti.
ABD - VENEZUELA GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR
Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.
''ÖLÜMCÜL SALDIRI DÜZENLENDİ''
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.