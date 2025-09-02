PODCAST CANLI YAYIN

ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?

ABD-Venezuela arasında sular ısınmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan gelen uyuşturucu taşıyan bir teknenin vurulduğunu duyurdu. Detay vermeyen Trump'ın ardından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Güney Karayipler'de söz konusu gemiye “ölümcül saldırı” düzenlediğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump’ın ailesine seslendi ve "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor." dedi.

ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetti.

ABD - VENEZUELA GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

''ÖLÜMCÜL SALDIRI DÜZENLENDİ''

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

MADURO'NUN TUTUKLANMASINA YÖNELİK ÖDÜL 50 MİLYON DOLARA YÜKSELTİLMİŞTİ

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

7 SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKMIŞTI

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti.

''TOPRAKLARIMIZI BİZ SAVUNURUZ''

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Madurodan net cevapABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Madurodan net cevap

