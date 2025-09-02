ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?

ABD - VENEZUELA GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

ABD Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi (AA)