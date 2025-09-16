PODCAST CANLI YAYIN

Venezuela’da sular yeniden ısınıyor! Trump’tan “3 kişiyi öldürdük” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği botta 3 kişiyi öldürdüklerini iddia etti. Venezuleya’yı açıkça tehdit eden Trump, "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız, sizi avlarız" açıklamasını yaptı.

ABD ile Venezuela arasında tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini öne sürdü.

TRUMP "3 KİŞİYİ VURDUK" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Trump, Venezuela'dan gelen 'narko-teröristlerin' uluslararası sularda uyuşturucu taşırken ABD'ye doğru ilerlediği sırada '3 erkek teröristin' öldürüldüğünü belirterek ABD kuvvetlerinin ise zarar görmediğini bildirdi.

TEHDİT ÜZERİNE TEHDİT

Uyuşturucu kaçakçılığı kartellerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati önem taşıyan ABD çıkarları için tehdit oluşturduğu vurgulayan Trump, "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız, sizi avlarız" açıklamasını yaptı.

