Venezuela’da sular yeniden ısınıyor! Trump’tan “3 kişiyi öldürdük” iddiası

ABD ile Venezuela arasında tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini öne sürdü.

Venezuela ile ABD arasında kriz, AA TRUMP "3 KİŞİYİ VURDUK" DEDİ ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.