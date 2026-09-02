Tartışmaların odağındaki USS Abraham Lincoln Tayland'da: Dokuz ay sonra ilk düzenli liman ziyaretini yaptı
ABD'nin yaklaşık 5 bin personel taşıyan USS Abraham Lincoln uçak gemisi, uzun Orta Doğu görevinin ardından Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na ulaştı. Yaklaşık dokuz ay sonra ilk düzenli liman ziyaretini yapan gemi, gıda sıkıntısı, tesisat sorunları ve mürettebatın ruh sağlığına ilişkin tartışmaların odağındaydı.
ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi, uzun Orta Doğu görevinin ardından Tayland'a ulaştı. Yaklaşık 5 bin personeli taşıyan nükleer güçle çalışan uçak gemisi, 2 Eylül sabahı Chonburi'deki Laem Chabang Limanı'na yanaştı.
USS Abraham Lincoln'ün Tayland ziyareti, geminin yaklaşık dokuz ay sonraki ilk düzenli liman ziyareti oldu. Görev süresi boyunca 250 günden fazla kesintisiz denizde kalan uçak gemisi, bu süreçte ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarına destek verdi.
Taylandlı yetkililer, ziyaretin mürettebatın dinlenmesi ve toparlanması amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Personelin önemli bir bölümünün yakınlardaki Pattaya'ya gitmesi bekleniyor.
250 GÜNDEN FAZLA KESİNTİSİZ DENİZDE KALDI
USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te başlayan konuşlanma sürecinde önce Asya-Pasifik bölgesine gönderildi, ardından Orta Doğu'ya yönlendirildi. AP'ye göre geminin toplam konuşlanma süresi 286 güne ulaşırken bunun 250 günden fazlası kesintisiz biçimde denizde geçti.
Geminin uzun süre liman ziyareti yapmadan görevde kalması, ABD'de mürettebatın yaşam koşullarını da tartışmaya açtı.
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesindeki Demokrat üyeler ile bazı Demokrat senatörler, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e gönderdikleri mektupta gemide gıda ve su sıkıntısı, bozuk tesisat, hijyen sorunları ve ruh sağlığı krizlerine ilişkin haberlerin araştırılmasını istedi.
DEMOKRAT SENATÖRLER PENTAGON'DAN AÇIKLAMA İSTEDİ
Senatörlerin 15 Ağustos tarihli mektubunda mürettebatın ruh sağlığı hizmetlerine erişimi, intihar düşüncesi ve kendine zarar verme vakaları, sağlık imkanları, gıda ve hijyen koşulları ile tesisat arızaları konusunda Pentagon'dan ayrıntılı bilgi talep edildi.
Mektupta ayrıca Kongre üyelerinin gemiyi ziyaret ederek koşulları yerinde incelemesine izin verilmesi istendi.
Uzun görev süresine ilişkin haberlerde mürettebat arasında yorgunluk ve ruh sağlığı sorunlarının arttığı, bazı temel ihtiyaç malzemelerinde de sıkıntılar yaşandığı aktarıldı. Bu iddiaların tamamı Pentagon tarafından bağımsız biçimde doğrulanmış değil.
YERİNİ USS GEORGE WASHINGTON ALDI
USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'daki görevini USS George Washington devraldı. George Washington'ın ağustos ayında bölgeye ulaşmasının ardından Lincoln dönüş rotasına geçti.
Tayland ziyareti tamamlandıktan sonra USS Abraham Lincoln'ün ABD'deki ana üssüne dönmesi bekleniyor.