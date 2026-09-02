Tartışmaların odağındaki USS Abraham Lincoln Tayland'da: Dokuz ay sonra ilk düzenli liman ziyaretini yaptı

Taylandlı yetkililer, ziyaretin mürettebatın dinlenmesi ve toparlanması amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Personelin önemli bir bölümünün yakınlardaki Pattaya'ya gitmesi bekleniyor.

USS Abraham Lincoln'ün Tayland ziyareti, geminin yaklaşık dokuz ay sonraki ilk düzenli liman ziyareti oldu. Görev süresi boyunca 250 günden fazla kesintisiz denizde kalan uçak gemisi, bu süreçte ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarına destek verdi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesindeki Demokrat üyeler ile bazı Demokrat senatörler, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e gönderdikleri mektupta gemide gıda ve su sıkıntısı, bozuk tesisat, hijyen sorunları ve ruh sağlığı krizlerine ilişkin haberlerin araştırılmasını istedi.

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te başlayan konuşlanma sürecinde önce Asya-Pasifik bölgesine gönderildi, ardından Orta Doğu'ya yönlendirildi. AP'ye göre geminin toplam konuşlanma süresi 286 güne ulaşırken bunun 250 günden fazlası kesintisiz biçimde denizde geçti.

Uçak gemisi, 250 günü aşkın kesintisiz deniz görevinin ardından limana yanaştı.

DEMOKRAT SENATÖRLER PENTAGON'DAN AÇIKLAMA İSTEDİ

Senatörlerin 15 Ağustos tarihli mektubunda mürettebatın ruh sağlığı hizmetlerine erişimi, intihar düşüncesi ve kendine zarar verme vakaları, sağlık imkanları, gıda ve hijyen koşulları ile tesisat arızaları konusunda Pentagon'dan ayrıntılı bilgi talep edildi.

Mektupta ayrıca Kongre üyelerinin gemiyi ziyaret ederek koşulları yerinde incelemesine izin verilmesi istendi.

Uzun görev süresine ilişkin haberlerde mürettebat arasında yorgunluk ve ruh sağlığı sorunlarının arttığı, bazı temel ihtiyaç malzemelerinde de sıkıntılar yaşandığı aktarıldı. Bu iddiaların tamamı Pentagon tarafından bağımsız biçimde doğrulanmış değil.