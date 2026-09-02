Apple'dan Trump düzenlemesi: Ontario Gölü'nün adı ABD'deki kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellendi
Apple, Başkan Donald Trump'ın 27 Ağustos'ta imzaladığı kararın ardından Ontario Gölü'nün adını ABD'deki Apple Haritalar kullanıcıları için "Amerika Gölü" olarak güncelledi. Kanada'daki kullanıcılar "Ontario Gölü" adını görmeye devam ederken diğer ülkelerde iki isim birlikte gösteriliyor.
Apple'dan Donald Trump'ın Ontario Gölü kararının ardından dikkat çeken bir harita güncellemesi geldi. Şirket, ABD'deki Apple Haritalar kullanıcılarına gölün adını artık "Amerika Gölü" olarak göstermeye başladı.
Değişiklik tüm dünyada aynı şekilde uygulanmadı. Kanada'daki Apple Haritalar kullanıcıları gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam ederken ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde iki isim birlikte gösteriliyor.
APPLE HARİTALAR'DA ÜLKEYE GÖRE FARKLI İSİM
Apple'ın değişikliği, ABD'nin resmî Geographic Names Information System kayıtlarının güncellenmesinin ardından uyguladığı bildirildi. Böylece isimlendirme kullanıcının bulunduğu ülkeye göre değişiyor.
ABD'deki kullanıcıların ekranlarında "Lake America" adı yer alırken Kanada'daki kullanıcılar "Lake Ontario" adını görmeye devam ediyor. Uluslararası kullanıcılara ise iki isim bir arada sunuluyor.
GOOGLE DA AYNI DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI
Google da daha önce benzer bir güncelleme yaparak Google Haritalar'da ABD'deki kullanıcılar için Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi.
Google, Kanada'daki kullanıcıların "Ontario Gölü" adını görmeye devam edeceğini, diğer ülkelerde ise her iki ismin birlikte gösterileceğini açıkladı.
TRUMP 27 AĞUSTOS'TA KARARNAMEYİ İMZALADI
ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ağustos 2026'da Ontario Gölü'nün ABD'deki resmî adının "Lake America" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray kararı "Honoring the American History of the Great Lakes and Renaming Lake Ontario as Lake America" başlığıyla yayımladı.
Karar, ABD İçişleri Bakanlığına ülkenin resmî coğrafi kayıtlarında isim değişikliğini gerçekleştirme talimatı verdi. ABD'nin kararı Kanada'nın göl için kullandığı ismi değiştirmiyor.
Ontario Gölü, Kuzey Amerika'daki Beş Büyük Göl'den biri olarak ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında bulunuyor.