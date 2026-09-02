Apple'dan Trump düzenlemesi: Ontario Gölü'nün adı ABD'deki kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellendi

Apple'dan Donald Trump'ın Ontario Gölü kararının ardından dikkat çeken bir harita güncellemesi geldi. Şirket, ABD'deki Apple Haritalar kullanıcılarına gölün adını artık "Amerika Gölü" olarak göstermeye başladı. Değişiklik tüm dünyada aynı şekilde uygulanmadı. Kanada'daki Apple Haritalar kullanıcıları gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam ederken ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde iki isim birlikte gösteriliyor.

Haritadaki isim kullanıcıların ülkesine göre değişiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) APPLE HARİTALAR'DA ÜLKEYE GÖRE FARKLI İSİM Apple'ın değişikliği, ABD'nin resmî Geographic Names Information System kayıtlarının güncellenmesinin ardından uyguladığı bildirildi. Böylece isimlendirme kullanıcının bulunduğu ülkeye göre değişiyor. ABD'deki kullanıcıların ekranlarında "Lake America" adı yer alırken Kanada'daki kullanıcılar "Lake Ontario" adını görmeye devam ediyor. Uluslararası kullanıcılara ise iki isim bir arada sunuluyor.