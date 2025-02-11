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Ünlü yıldızın özel jeti pistten çıktı duran uçağa çarptı! Ölü ve yaralılar var

ABD’de bir uçak kazası daha meydana geldi. Ünlü rockstar Vince Neil’a ait özel jetin Arizona’da havalimanına iniş yaparken park halindeki bir uçakla çarpıştığı belirtildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:04
Ünlü yıldızın özel jeti pistten çıktı duran uçağa çarptı! Ölü ve yaralılar var

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    ABD yeni haftaya yine bir uçak kazası ile başladı. Ünlü Motley Crue grubunun yıldızı rockstar Vince Neil'e ait özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havalimanı'na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı.

    Vince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havalimanı’na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırVince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havalimanı’na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

    ÜNLÜ YILDIZIN ÖZEL JETİ KAZA YAPTI

    Ünlü yıldızın milyon dolarlık Learjet 35A tipi uçağının, kokpiti çökmüş halde yerde yattığı ve altında başka bir jet uçağının olduğu görüldü.

    Vince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havalimanı’na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı, APVince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havalimanı’na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı, AP

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Kazada bir pilotun hayatını kaybettiği, yardımcı pilot ve yolcuların ise hastaneye kaldırıldığı, Vince'in kız arkadaşı ve annesi yaralandı belirtildi.

    Mötley Crüe'den Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars ve Tommy Lee, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırMötley Crüe'den Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars ve Tommy Lee, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

    PİSTTEN ÇIKTI DURAN UÇAĞA ÇARPTI

    Henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın pistten çıktığı ve park halindeki başka bir uçakla çarpıştığı belirtildi.

    Uçakta iki yolcu ve iki pilot bulunuyordu. Kaza sırasında Neil'in jette olmadığı belirtildi.

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