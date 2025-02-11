Ünlü yıldızın özel jeti pistten çıktı duran uçağa çarptı! Ölü ve yaralılar var

ABD yeni haftaya yine bir uçak kazası ile başladı. Ünlü Motley Crue grubunun yıldızı rockstar Vince Neil'e ait özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havalimanı'na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı.
ÜNLÜ YILDIZIN ÖZEL JETİ KAZA YAPTI
Ünlü yıldızın milyon dolarlık Learjet 35A tipi uçağının, kokpiti çökmüş halde yerde yattığı ve altında başka bir jet uçağının olduğu görüldü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada bir pilotun hayatını kaybettiği, yardımcı pilot ve yolcuların ise hastaneye kaldırıldığı, Vince'in kız arkadaşı ve annesi yaralandı belirtildi.
PİSTTEN ÇIKTI DURAN UÇAĞA ÇARPTI
Henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın pistten çıktığı ve park halindeki başka bir uçakla çarpıştığı belirtildi.
Uçakta iki yolcu ve iki pilot bulunuyordu. Kaza sırasında Neil'in jette olmadığı belirtildi.