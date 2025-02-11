Ünlü yıldızın özel jeti pistten çıktı duran uçağa çarptı! Ölü ve yaralılar var

ABD yeni haftaya yine bir uçak kazası ile başladı. Ünlü Motley Crue grubunun yıldızı rockstar Vince Neil'e ait özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havalimanı'na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı.

Vince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havalimanı’na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

ÜNLÜ YILDIZIN ÖZEL JETİ KAZA YAPTI

Ünlü yıldızın milyon dolarlık Learjet 35A tipi uçağının, kokpiti çökmüş halde yerde yattığı ve altında başka bir jet uçağının olduğu görüldü.

Vince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havalimanı’na iniş yaparken bir başka uçak ile çarpıştı, AP

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada bir pilotun hayatını kaybettiği, yardımcı pilot ve yolcuların ise hastaneye kaldırıldığı, Vince'in kız arkadaşı ve annesi yaralandı belirtildi.

Mötley Crüe'den Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars ve Tommy Lee, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

PİSTTEN ÇIKTI DURAN UÇAĞA ÇARPTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın pistten çıktığı ve park halindeki başka bir uçakla çarpıştığı belirtildi.

Uçakta iki yolcu ve iki pilot bulunuyordu. Kaza sırasında Neil'in jette olmadığı belirtildi.