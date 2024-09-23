Ünlü milyardere mezar olmuştu! Su geçirmez kasalarda gizli bilgiler saklı

İtalya'nın Sicilya adasındaki Porticello limanı açıklarında19 Ağustos'ta Yeni Zelandalı kaptan James Cutfield'ın kullandığı "Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yat, alabora olup battı. Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın olduğu yerde güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞİFRELİ SABİT DİSK

İddiaya göre batılı istihbarat örgütleriyle içli dışlı olan Lynch'e ait yatta su geçirmez kasalar olduğu, kasalarda da hassas gizli bilgilerin bulunduğu vurgulandı. Kurtarma operasyonunda yer alan bir yetkili, son derece gizli bilgilerin şifreli bir sabit diskin içinde depolandığını anlattı. Lynch'in 'Darktrace' adlı siber güvenlik şirketi aracılığıyla İngiliz, Amerikan ve diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içinde olduğu hatırlatıldı. Lynch ayrıca iki İngiliz başbakanına bilim, teknoloji ve siber güvenlik konularında danışmanlık yaptı. Bir kazazedenin savcılara 'İngiliz Steve Jobs' lakaplı Lynch'in gittiği her yere veri sürücülerini götürdüğünü anlattığı vurgulandı. Gizli bilgilerin Rusya ve Çin gibi yabancı hükümetlerin ilgisini çekebileceği açıklandı.

Kazadan yatın sahibi Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmıştı. Aşçı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.