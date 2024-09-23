PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Ünlü milyardere mezar olmuştu! Su geçirmez kasalarda gizli bilgiler saklı

Ünlü milyardere mezar olan süper yat, içinde sır belgelerin saklandığı su geçirmez iki kasa olduğu gerekçesiyle sıkı korumaya alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Ünlü milyardere mezar olmuştu! Su geçirmez kasalarda gizli bilgiler saklı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalya'nın Sicilya adasındaki Porticello limanı açıklarında19 Ağustos'ta Yeni Zelandalı kaptan James Cutfield'ın kullandığı "Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yat, alabora olup battı. Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın olduğu yerde güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞİFRELİ SABİT DİSK
İddiaya göre batılı istihbarat örgütleriyle içli dışlı olan Lynch'e ait yatta su geçirmez kasalar olduğu, kasalarda da hassas gizli bilgilerin bulunduğu vurgulandı. Kurtarma operasyonunda yer alan bir yetkili, son derece gizli bilgilerin şifreli bir sabit diskin içinde depolandığını anlattı. Lynch'in 'Darktrace' adlı siber güvenlik şirketi aracılığıyla İngiliz, Amerikan ve diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içinde olduğu hatırlatıldı. Lynch ayrıca iki İngiliz başbakanına bilim, teknoloji ve siber güvenlik konularında danışmanlık yaptı. Bir kazazedenin savcılara 'İngiliz Steve Jobs' lakaplı Lynch'in gittiği her yere veri sürücülerini götürdüğünü anlattığı vurgulandı. Gizli bilgilerin Rusya ve Çin gibi yabancı hükümetlerin ilgisini çekebileceği açıklandı.

Kazadan yatın sahibi Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmıştı. Aşçı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’de net mesaj: İsrail savaşı bölgeye yayıyor
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı?
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce Edi Rama’yı ardından Aleksandar Vuçiç’i kabul etti! Görüşmede kritik mesaj: İsrail’e artık dur denmeli
Çöpe atılan teknolojik aletlere aman dikkat! Bilgileriniz ele geçirilebilir...
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar
Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?
Pakistan’da diplomatları taşıyan araç konvoyu el yapımı bir patlayıcıyla hedef alındı: Ölü ve yaralılar var
Kartal evinde bir başka! Beşiktaş Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi!
Kim Milyoner Olmak İster’de Süleyman Çakır’ın yanındayım dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah İsrail üssünü füzelerle vurdu... A Haber roketlerin düştüğü Hayfa’da
Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Şerif Yalçın’ın katili oğlu Canberk Yalçın çıktı! Miras bölünmesin diye baltayla 4 parçaya bölmüş | Vahşetin detayları kan dondurdu...
SON DAKİKA