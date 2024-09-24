Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, Tel Aviv Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah'ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı. Havadan bomba yağdı. Saldırılarda kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 492 kişinin öldüğü, bin 645 yaralı olduğu açıklandı. Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. Önümüzde zorlu günler var" ifadesini kullandı.

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