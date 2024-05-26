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Uluslararası Adalet Divanı 'dur' demişti! İsrail Refah'ta çadırları bombaladı: Onlarca Filistinliyi diri diri yaktılar

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde yerinden edilmiş bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah’a saldırı düzenledi. Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’in saldırısında en az 40 Filistinli diri diri yanarak can verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Refah’tan çekilmeyeceğini söyleyip Filistinlileri açıkça tehdit etti. Öte yandan ABD ve Almanya’dan ise üst üste skandal açıklamalar geldi. Saldırının boyutu ise gün doğduktan sonra ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 23:43 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 09:43
Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! İsrail Refah’ta çadırları bombaladı: Onlarca Filistinliyi diri diri yaktılar

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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise televizyon kanalına verdiği demeçte Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi.

Katil İsrail'den Refah'ta katliam! 40 kişi şehit oldu

İSRAİL ÇADIRLARI BOMBALADI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

KATLİAMIN SORUMLUSU ABD

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Refah'taki saldırıyı bir "katliam" olarak tanımladı ve ABD'yi İsrail'e silah ve para yardımından sorumlu tuttu.



Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

REFAH'TAN KAÇIP HAN YUNUS'A SIĞINDILAR

Refah'a sığınan çok sayıda Filistinli, dün gece düzenlenen saldırının ardından Han Yunus'a göç etti.

ROKET SALDIRISINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VE KADIN KATLEDİLDİ

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD VE ALMANYA'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
Hamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı.

Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını terör operasyonu gibi paylaştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kızılay'a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah'taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti" ifadeleri kullanıldı. 200 günü aşkın süredir bebekleri katleden katil İsrail'i aklamaya çalıştı.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI 'DUR' DEMİŞTİ
UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıyı sert ifadelerle lanetledi. Çelik, soykırım eylemlerini engelleyenlerin suça ortak olduğunu vurguladı.

KATİLDEN 'ÇEKİLMİYORUM' ÇIKIŞI

Siyonist İsrail Devleti'nin katil Başbakanı Netanyahu, Gazze topraklarında 8 aydır uyguladığı soykırım ve katliamları sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için müzakerelerde bulunan heyete defalarca geniş yetkiler verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın, savaşın sona ermesi ve Hamas'ın olduğu gibi kalması için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği ancak Netanyahu'nun bunu reddettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre ise Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin "Hamas'la esir takası anlaşması ve Gazze'de savaşın devam etmesiyle" ilgili düzenlediği toplantı öncesinde, savaşın sona ermesine karşı olduğunu dile getirdi.

İsrail 25 Mayıs'ta, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurmuş ancak Hamas, arabuluculardan müzakerelerin gelecek hafta başlayacağına dair bir bilgi almadıklarını açıklamıştı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

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