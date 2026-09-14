CANLI YAYIN
Geri

Trump’tan kritik enerji anlaşması duyurusu: Ukrayna ve Rusya birbirinin enerji tesislerini vurmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak birbirlerinin enerji hedeflerini saldırmama konusunda uzlaştığını açıkladı. Paylaşımında küresel akaryakıt piyasalarına da değinen Trump, dünya genelinde tırmanan dizel fiyatlarının asıl nedeninin İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trump’tan kritik enerji anlaşması duyurusu: Ukrayna ve Rusya birbirinin enerji tesislerini vurmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla küresel enerji piyasalarını ve savaşın seyrini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişmeyi kamuoyuna açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Trump, Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı olarak birbirlerinin enerji altyapılarını hedef almama konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

TRUMP DUYURDU

Paylaşımında küresel akaryakıt fiyatlarına da değinen ABD Başkanı, dünya genelinde tırmanışa geçen dizel fiyatlarındaki artışın ana kaynağının Orta Doğu ya da İran olmadığını vurguladı.

Trump’tan kritik enerji anlaşması duyurusu: Ukrayna ve Rusya birbirinin enerji tesislerini vurmayacak-4

Trump, küresel çaptaki bu fiyat baskısının temel sebebinin doğrudan Rusya-Ukrayna savaşı olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump.ABD Başkanı Donald Trump.

Açıklamanın tamamı:

"Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti! Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya/Ukrayna Savaşıdır."

Birleşik Krallık paramparça! Yıllarca bölen İngiliz şimdi bölünüyor: Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'dan "ayrılık" imzası
SONRAKİ HABER

"Royal" kopuş!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler