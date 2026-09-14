Trump’tan kritik enerji anlaşması duyurusu: Ukrayna ve Rusya birbirinin enerji tesislerini vurmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak birbirlerinin enerji hedeflerini saldırmama konusunda uzlaştığını açıkladı. Paylaşımında küresel akaryakıt piyasalarına da değinen Trump, dünya genelinde tırmanan dizel fiyatlarının asıl nedeninin İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla küresel enerji piyasalarını ve savaşın seyrini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişmeyi kamuoyuna açıkladı.
Trump, Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı olarak birbirlerinin enerji altyapılarını hedef almama konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.
TRUMP DUYURDU
Paylaşımında küresel akaryakıt fiyatlarına da değinen ABD Başkanı, dünya genelinde tırmanışa geçen dizel fiyatlarındaki artışın ana kaynağının Orta Doğu ya da İran olmadığını vurguladı.
Trump, küresel çaptaki bu fiyat baskısının temel sebebinin doğrudan Rusya-Ukrayna savaşı olduğunun altını çizdi.
Açıklamanın tamamı:
"Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti! Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya/Ukrayna Savaşıdır."