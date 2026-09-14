İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı liderleri, Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya geldi

Kuzey İrlanda'daki Sinn Féin'li Michelle O'Neill ise ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İrlanda'nın birleşmesine yönelik yaptığı destek açıklamalarına atıfta bulundu.

Bu açıklamaların büyük ödülün ne olduğunu açıkça gösterdiğini ifade eden O'Neill, asıl hedefin ayrılığın son bulması ve yeni bir İrlanda'nın doğuşu olduğunu dile getirdi.

"BİRLEŞİK İRLANDA HARİKA OLACAK" 12 Eylül'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini istediğini ve bunun harika olacağını ifade etmişti.



Zirveye katılan liderler, her ülkenіn kendi geleceğini kendi zamanında belirleyeceğini ancak Westminster'ın bu sürece daha fazla direnmemesi gerektiğini kaydetti.