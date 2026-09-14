Birleşik Krallık paramparça! Yıllarca bölen İngiliz şimdi bölünüyor: Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'dan "ayrılık" imzası
Birleşik Krallık'ın çatısı çatırdıyor, yıllardır Orta Doğu'yu emperyal hesaplarla cetvelle bölen İngilizler, bölünme korkusu yaşıyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler başbakanları, ayrılma yönünde mutabakat zaptı imzaladı. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı olduğunu vurgulayan liderler, "Westminster'ın zamanı sona eriyor" dedi. Brexit karşıtı tutumun ön plana çıktığı ortak açıklamada ise "Ülkelerin geleceği Avrupa Birliği'nde" ifadelerine yer verildi. İskoçya lideri Swinney, Burnham'a "Birleşik Krallık'ın son başbakanı olacaksın" derken Londra ayrılıkçılara kapıları kapadı.
Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelen İskoçya Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill ve Galler Başbakanı Rhun, Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat zaptı imzaladı.
Liderler, imzaladıkları ortak belgede siyasi manzaranın değiştiğini vurgulayarak tarihte ilk kez üç bölgenin de bağımsızlık yanlısı isimlerce yönetildiğine dikkati çekti.Birleşik Krallık'ta ayrılık imzası
İNGİLİZ HÜKÜMETİNE ÇAĞRI: "WESTMINSTER'IN ZAMANI SONA ERİYOR"
Zirvede yapılan ortak açıklamada, "Westminster'ın zamanı sona eriyor" denilerek İngiltere hükümetinin anayasal değişimi kolaylaştırması ve demokrasiyi engellemekten vazgeçmesi gerektiği belirtildi.
BREXIT KARŞITI TUTUM: GELECEĞİMİZ AVRUPA'DA
Metinde ayrıca Whitehall'ın bozuk ekonomik modelinin reddedildiği, ekonomiden enerji kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede ortak iş birliği yapılacağı ve ülkelerin geleceğinin Avrupa Birliğinde yer aldığı vurgulandı.
SWINNEY'DEN BURNHAM'A: BİRLEŞİK KRALLIĞIN SON BAŞBAKANI OLACAKSIN
İskoçya lideri John Swinney, yaptığı sert açıklamada İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olması gerektiğini söyledi.
Halkın çoğunluğunun referandumda bağımsızlığı seçeceğini savunan Swinney, anket trendlerinin de bu tercihi açıkça gösterdiğini belirtti.
Kuzey İrlanda'daki Sinn Féin'li Michelle O'Neill ise ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İrlanda'nın birleşmesine yönelik yaptığı destek açıklamalarına atıfta bulundu.
Bu açıklamaların büyük ödülün ne olduğunu açıkça gösterdiğini ifade eden O'Neill, asıl hedefin ayrılığın son bulması ve yeni bir İrlanda'nın doğuşu olduğunu dile getirdi.
"BİRLEŞİK İRLANDA HARİKA OLACAK"
12 Eylül'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini istediğini ve bunun harika olacağını ifade etmişti.
Zirveye katılan liderler, her ülkenіn kendi geleceğini kendi zamanında belirleyeceğini ancak Westminster'ın bu sürece daha fazla direnmemesi gerektiğini kaydetti.
LONDRA AYRILIK YANLILARINA KAPIYI KAPATTI: TANSİYONU YÜKSELTEN AÇIKLAMA
İngiltere Başbakanlığı, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın ayrılık yanlısı liderlerinin "kendi kaderini tayin" çağrısının ardından, Başbakan Andy Burnham'ın Birleşik Krallık'ın bütünlüğünden yana olduğunu açıkladı.
Başbakanlık açıklamasında, "Başbakan (Andy Burnham) Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülke için de çalışmaya kararlıdır ve güçlü şekilde birliğe inanmaktadır. Birleşik Krallık, insanların ayrılık değil, problemleri çözme ve ortak değerler etrafında buluşmasıyla daha iyi olur." ifadelerine yer verildi.
İngiltere hükümetinin önceliğinin anayasa tartışmaları ve bağımsızlık referandumlarından ziyade halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ekonomi, maliye ve güvenlik meseleleri olduğu belirtildi.
Açıklamada, Burnham'ın İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki bölgesel yönetimlerin başbakan ve başbakan yardımcılarıyla görüşmelerinde ortaklık ve işbirliğini esas aldığı kaydedildi.
Başbakanlığın yaklaşımının tüm Birleşik Krallık genelinde refah ve ekonomik büyümenin sağlanmasına dayandığı ifade edildi.