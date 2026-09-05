Afrika Birliği üyesi 54 ülke tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan tasarıda Afrika'yı dünya haritasında küçük gösteren ve 1569 yılından bu yana küresel standart olarak kabul edilen geleneksel Mercator projeksiyonunun terk edilmesi isteniyor.

Birleşmiş Milletler kararları bağlayıcı olmasa da tasarının kabul edilmesi halinde eğitim müfredatlarından dijital harita teknolojilerine kadar pek çok alanda köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, bu girişimin siyasi bir tartışma olmadığını, bilimsel kanıtların ortaya koyduğu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından 16. yüzyılda denizcilerin yön bulmasını kolaylaştırmak amacıyla çizilen harita, küre şeklindeki Dünya'yı düzleme aktarırken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği nedeniyle kutuplara yakın bölgeler olduğundan çok daha büyük görünürken, ekvatora yakın coğrafyalar oldukça küçük kalıyor.