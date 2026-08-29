Malezya Havalimanında kan donduran olay! Japonya'dan gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu

Japonya'dan kalkarak Malezya'ya inen uçakta akılalmaz bir olay yaşandı. Japonya'daki Haneda Havalimanından Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına giden uçak rutin bakıma alındı.

UÇAĞIN İNİŞ TAKIMINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kısa süre sonra uçaktan kötü bir koku geldiğini fark eden bakım personelinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, uçağın sağ iniş takımı bölmesinde yüzüstü yatan bir erkek cesedi tespit edildi.

Japonya'dan Malezya'ya giden uçağın iniş takımında ceset bulundu. (Fotoğraf: AA)

72 SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

17 ila 25 yaşları arasında olduğu tahmin edilen şahsın, yapılan ilk incelemelerde en az 72 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde beyaz kapüşonlu bir üst, mavi kot pantolon, kahverengi deri kemer ve siyah spor ayakkabı bulunan kurbanın herhangi bir kimlik belgesi taşımadığı aktarıldı.

Şahsın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Serdang Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.