Türkiye’nin Afrika Boynuzu hamlesi büyüyor: Yeni anlaşmalar yolda

Somali ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan madencilik mutabakat zaptının yeniden değerlendirilmesi ve teknik komite kurulması gündemde.

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da yürüttüğü diplomatik, ekonomik ve stratejik açılım enerji alanında dikkat çeken sonuçlar vermeye başladı. Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, yıl sonuna kadar Somali açıklarında yürütülen sondaj çalışmalarından olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi. Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndaki etkisini güçlendiren enerji ortaklığının, madencilik alanında yapılacak yeni anlaşmalarla daha da genişletilmesi hedefleniyor.

DERİN DENİZ SONDAJINDA KRİTİK AŞAMA

Somalili Bakan, Türkiye ile hidrokarbon alanındaki ortaklığın sahada somut sonuçlar üretmeye başladığını belirterek, "Şu aşamada sondaj yapıyoruz. Sismik veri toplama çalışmalarını tamamladık. Bunlar analiz edildi ve yorumlandı. Şu anda açık denizde, deniz tabanında ilk kuyuya yönelik sondaj çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanları düzeyindeki iş birliğine dikkat çeken Mohamed, "Bu çok önemli, çünkü en üst düzey liderliğin, Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldığını ve bu sürece bağlılığını göstermektedir. Yıl sonuna doğru olumlu sonuçlar elde edeceğimizden oldukça eminiz." ifadelerini kullandı.