Türkiye’nin Afrika Boynuzu hamlesi büyüyor: Yeni anlaşmalar yolda
Türkiye’nin son yıllarda Somali açıklarında sürdürdüğü petrol ve doğal gaz sondajlarında kritik aşamaya geçilirken, Somalili yetkililer yıl sonuna kadar olumlu sonuç beklediklerini açıkladı. Ankara ile Mogadişu arasındaki stratejik ortaklığın şimdi de madencilik alanındaki yeni anlaşmalarla derinleşmesi hedefleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye ile yürütülen derin deniz sondaj çalışmalarından yıl sonuna kadar olumlu sonuç beklediklerini açıkladı.
- Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi ile Somali açıklarında yürütülen Curad-1 kuyusundaki sondaj operasyonunun 6 ila 9 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
- Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, İstanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşerek madencilik alanındaki iş birliğini görüştü.
- Somali ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan madencilik mutabakat zaptının yeniden değerlendirilmesi ve teknik komite kurulması gündemde.
- Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından Somali açıklarında sismik veri toplama çalışmaları tamamlanarak analiz edildi.
Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da yürüttüğü diplomatik, ekonomik ve stratejik açılım enerji alanında dikkat çeken sonuçlar vermeye başladı. Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, yıl sonuna kadar Somali açıklarında yürütülen sondaj çalışmalarından olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi. Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndaki etkisini güçlendiren enerji ortaklığının, madencilik alanında yapılacak yeni anlaşmalarla daha da genişletilmesi hedefleniyor.
DERİN DENİZ SONDAJINDA KRİTİK AŞAMA
Somalili Bakan, Türkiye ile hidrokarbon alanındaki ortaklığın sahada somut sonuçlar üretmeye başladığını belirterek, "Şu aşamada sondaj yapıyoruz. Sismik veri toplama çalışmalarını tamamladık. Bunlar analiz edildi ve yorumlandı. Şu anda açık denizde, deniz tabanında ilk kuyuya yönelik sondaj çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanları düzeyindeki iş birliğine dikkat çeken Mohamed, "Bu çok önemli, çünkü en üst düzey liderliğin, Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldığını ve bu sürece bağlılığını göstermektedir. Yıl sonuna doğru olumlu sonuçlar elde edeceğimizden oldukça eminiz." ifadelerini kullandı.
"İYİ HABERLER BEKLİYORUZ"
Sondaj çalışmalarına ilişkin beklentilerini paylaşan Mohamed, teknik sürecin tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Başlayan sondajın tamamlanmasını ve sonuçların teknik ekip tarafından açıklanmasını bekliyoruz. İyi haberler bekliyoruz. Şu an için bunun ne kadar petrol ya da doğal gaz olduğunu söyleyemeyiz, ancak olumlu sonuç bekliyoruz." diye konuştu.
Enerji keşiflerinin Somali ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mohamed, petrol ve doğal gaz bulunması halinde ekonomik büyümenin hızlanacağını, yeni istihdam alanlarının oluşacağını ve işsizliğin azalacağını ifade etti.
"TÜRKİYE SOMALİ'Yİ HİÇ TERK ETMEDİ"
Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri "kardeşlik bağı" olarak nitelendiren Mohamed, Ankara'nın 2011'deki insani kriz döneminden bu yana Somali'ye verdiği desteğin sürdüğünü söyledi.
Mohamed, "Türkiye kardeş ülke. Türkiye, Somali'nin yardıma en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, 2011'de, Somali'de yaşanan insani kriz döneminde geldi. O günden bugüne Türkiye Somali'yi hiç terk etmedi, hep orada oldu." dedi.
Güvenlikten askeri eğitime kadar birçok alanda iş birliğinin sürdüğünü belirten Somalili Bakan, enerji ve madenciliğin de bu ortaklığın yeni ayağını oluşturduğunu kaydetti.
MADENCİLİKTE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI
İstanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştüklerini aktaran Mohamed, madencilik alanındaki iş birliğini hızlandırmak istediklerini söyledi. 2016 yılında imzalanan mutabakat zaptının yeniden değerlendirilmesinin gündemde olduğunu belirten Mohamed, teknik bir komite kurularak mevcut verilerin incelenmesini hedeflediklerini ifade etti.
Somali'nin silika kumu, kritik mineraller ve uranyum dahil geniş yer altı kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayan Bakan, "Ülkemizde yer altında bolca kaynak var. Bunları barışçıl, makul ve dostane bir şekilde çıkarmak ve geliştirmek istiyoruz." dedi.
TÜRKİYE'DEN AFRİKA BOYNUZU'NDA STRATEJİK ENERJİ HAMLESİ
Türkiye ile Somali arasındaki enerji iş birliği son dönemde hız kazandı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından Somali açıklarında yürütülen sismik çalışmaların ardından, nisanda "Curad-1" kuyusunda ilk derin deniz sondajına geçildi.
Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi ile sürdürülen operasyonun 6 ila 9 ay içinde tamamlanması planlanıyor.