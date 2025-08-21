Türk Kızılay’dan Gazze’ye 21 bin öğün sıcak yemek

PODCAST CANLI YAYIN

Türk Kızılay, Gazze’de açlıktan ölümlerin yaşandığı dönemde Filistin Kızılayı iş birliğiyle her gün 21 bin öğün sıcak yemek dağıtarak hastalara, refakatçilere ve sağlık çalışanlarına destek oluyor. Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesine 600 kişilik yemek ulaştırılarak, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor.

İsrail'in abluka altında tutuğu Gazze'de açlık krizi devam ediyor. Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Kızılayına ait El Kudüs Hastanesi'ne her gün 600 kişilik sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, Gazze genelinde 21 bin öğünlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay, açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdürerek sıcak yemek dağıtımlarına da devam ediyor.

Her gün Filistin Kızılayı iş birliğiyle Gazze genelinde 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkanlarla tedavilerinin yapıldığı hastanelere de gıda yardımı ulaştırıyor.

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesine 600 kişilik yemek ulaştırılarak, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor.

Türk Kızılay, bir yandan da Ürdün ve Mısır'dan insani yardım malzemesi geçişi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

