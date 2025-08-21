Türk Kızılay’dan Gazze’ye 21 bin öğün sıcak yemek

İsrail 'in abluka altında tutuğu Gazze'de açlık krizi devam ediyor. Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Kızılayına ait El Kudüs Hastanesi'ne her gün 600 kişilik sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay , Gazze genelinde 21 bin öğünlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kızılay, AA

TÜRK KIZILAYDAN GAZZE'YE SICAK YEMEK

Türk Kızılay, açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdürerek sıcak yemek dağıtımlarına da devam ediyor.

GAZZE GENELİNE 21 BİN ÖĞÜN

Her gün Filistin Kızılayı iş birliğiyle Gazze genelinde 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkanlarla tedavilerinin yapıldığı hastanelere de gıda yardımı ulaştırıyor.

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesine 600 kişilik yemek ulaştırılarak, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor.

Türk Kızılay, bir yandan da Ürdün ve Mısır'dan insani yardım malzemesi geçişi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.