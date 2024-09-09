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Türk Kızı Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin için canını feda etti! ABD’de İsrail’i protesto gösterileri düzenlendi

Soykırımcı Netanyahu’nun askerleri, barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletti. ABD’de İsrail’i protesto gösterileri düzenlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Türk Kızı Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin için canını feda etti! ABD’de İsrail’i protesto gösterileri düzenlendi

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Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli keskin nişancılar tarafından katledilmesi, tüm dünyada tepki çekti. ABD Washington'da Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi.

Protestoda "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın", "Ayşenur için adalet", "Bugün hepimiz Ayşenur'uz", "Direniş terör değildir! Özgür Filistin!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Puget Sound Müslümanlar Birliğinden imam Akram Baioumy, Westlake Park'ta kurulan sahnede yaptığı konuşmada "Ayşenur bugün burada olmamın motivasyonu ve ilham kaynağı" dedi.

Bu arada Türkiye'nin, Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" sözlerini kaydetti.

Amca Yılmaz Eygi, Ayşenur'un en son 15 gün önce Didim'e geldiğini belirterek "BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e gideceğini söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi" dedi.

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