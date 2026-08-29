Türk donanması Somali açıklarında 14 korsanı etkisiz hale getirdi
Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri, 17 Ağustos’ta Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan “MV LATUF” adlı yük gemisini 10 gün süren müşterek operasyonla kurtardı. Operasyonda korsanlara ait 4 tekne imha edilirken 14 korsan etkisiz hale getirildi. İki ülke arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında yürütülen başarılı baskının ardından gemi güvenli şekilde seyrine geri döndü.
Somali Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (SNAF), Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan "MV LATUF" adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardığını açıkladı.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF'a yönelik kurtarma operasyonunun 10 gün sürdüğü kaydedildi.
SAĞ KALANLAR GEMİYİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
Bakanlık açıklamasında, korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği ve 14 korsanın öldürüldüğü bildirildi. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskı sonucu kalan korsanların gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin MV LATUF'un kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve geminin güvenli şekilde yeniden seyre başladığı bildirildi.
Operasyonun Somali ile Türkiye arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı.
Korsanlığın ağır cezalar gerektiren ciddi bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bakanlık, bu eylemlere karışanları, destekçilerini ve bu tür eylemleri destekleyen veya göz yuman herkesi hesap verecekleri ve adalet önüne çıkarılacakları konusunda uyarıyor." ifadelerine yer verildi.
Somali Savunma Bakanlığı, operasyondaki iş birliklerinden dolayı Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerini takdir ederek ülkenin kıyılarının ve kara sularının korunması, korsanlıkla mücadele ve deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.
TÜRKİYE-SOMALİ SAVUNMA VE DENİZ GÜVENLİĞİ İŞ BİRLİĞİ
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat 2024'te imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin yanı sıra Somali'nin deniz güvenliği kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsıyor.
Anlaşma kapsamında Türkiye'nin Somali'nin deniz yetki alanlarının korunması, deniz kaynaklarının güvenliğinin sağlanması, yasa dışı balıkçılık ve deniz haydutluğuyla mücadele konularında destek sağlaması öngörülüyor.
Türkiye, Somali'de askeri eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini de uzun süredir sürdürüyor.