Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF'a yönelik kurtarma operasyonunun 10 gün sürdüğü kaydedildi.

Somali Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (SNAF), Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan "MV LATUF" adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardığını açıkladı.

Operasyonun Somali ile Türkiye arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı.

Korsanlığın ağır cezalar gerektiren ciddi bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bakanlık, bu eylemlere karışanları, destekçilerini ve bu tür eylemleri destekleyen veya göz yuman herkesi hesap verecekleri ve adalet önüne çıkarılacakları konusunda uyarıyor." ifadelerine yer verildi.

Somali Savunma Bakanlığı, operasyondaki iş birliklerinden dolayı Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerini takdir ederek ülkenin kıyılarının ve kara sularının korunması, korsanlıkla mücadele ve deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.