Tunus'ta batan teknedeki 14 kaybın tamamı ölü bulundu

Tunus makamları, kazanın ardından teknedeki bir kişinin kurtarıldığını ve 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar 12 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdülkebir, olayın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknenin İtalya'ya ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen düzensiz göç girişimi sırasında alabora olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, teknenin 15 kişiyi taşıdığı, bunlardan 14'ünün Bingerdan, birinin ise Zarzis nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin Cebabli de pazartesi günü yaptığı açıklamada, teknenin 19 Ağustos'ta Zarzis sahillerinden yaklaşık 14 deniz mili açıkta battığını belirtmişti.

Tunus, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin başlıca çıkış noktalarından biri konumunda bulunuyor. Tunus makamlarının düzensiz göçe yönelik operasyonlarını artırması ve deniz sınırındaki denetimleri sıkılaştırmasıyla son iki yılda ülkeden Avrupa'ya hareket eden düzensiz göçmenlerin sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.