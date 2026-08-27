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Tunus'ta batan teknedeki 14 kaybın tamamı ölü bulundu

Tunus’un güneydoğusundaki Zarzis sahilinden 19 Ağustos'ta İtalya'ya geçmek üzere denize açılan ve 14 deniz mili açıkta alabora olan düzensiz göçmen teknesindeki 14 kayıp kişinin tamamının cesedine 26 Ağustos itibarıyla ulaşıldı. 15 kişinin bulunduğu tekneden sadece 1 kişi sağ kurtarılabildi.

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Tunus'ta batan teknedeki 14 kaybın tamamı ölü bulundu

Tunus'ta batan düzensiz göçmen teknesinde kayıp 14 kişinin cesedine ulaşıldı

Tunus'un güneydoğusundaki Zarzis açıklarında 19 Ağustos'ta batan düzensiz göçmen teknesinde kayıp 14 kişinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Zarzis açıklarında batan düzensiz göçmen teknesindeki kayıp kişilerin tamamının cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Kaybolan kişilerin tamamı ölü halde bulundu. (Fotoğraflar: AA)Kaybolan kişilerin tamamı ölü halde bulundu. (Fotoğraflar: AA)

Açıklamada, arama çalışmalarına katılan ekiplerin son kayıp kişinin cesedini 26 Ağustos Çarşamba günü denizden çıkardığı kaydedildi.

TOPLAM 15 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNEDE BİR KİŞİ KURTARILMIŞTI

Açıklamada, teknenin 15 kişiyi taşıdığı, bunlardan 14'ünün Bingerdan, birinin ise Zarzis nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

Teknedeki kişilerden birinin daha önce kurtarıldığı hatırlatılan açıklamada, teknenin batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğinin kesinleştiği belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERCE SÜRDÜ

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdülkebir, olayın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknenin İtalya'ya ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen düzensiz göç girişimi sırasında alabora olduğunu bildirmişti.

Tunus makamları, kazanın ardından teknedeki bir kişinin kurtarıldığını ve 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar 12 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Tunus'ta batan teknedeki 14 kaybın tamamı ölü bulundu-3

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin Cebabli de pazartesi günü yaptığı açıklamada, teknenin 19 Ağustos'ta Zarzis sahillerinden yaklaşık 14 deniz mili açıkta battığını belirtmişti.

Tunus, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin başlıca çıkış noktalarından biri konumunda bulunuyor. Tunus makamlarının düzensiz göçe yönelik operasyonlarını artırması ve deniz sınırındaki denetimleri sıkılaştırmasıyla son iki yılda ülkeden Avrupa'ya hareket eden düzensiz göçmenlerin sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

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