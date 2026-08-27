Almanya'daki okulda panik anları! Bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü

Almanya'da korku dolu anlar yaşandı. Başkent Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasındaki bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi.

Alman Berliner Zeitung gazetesine göre yerel saatle 13.45 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir kız öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ESKİ SEVGİLİ İDDİASI

Çok sayıda ekip ve personelle olay yerine gelen polis, bir şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. Yerel gazete Maerkische Allgemeine ise şüphelinin, ölen öğrencinin 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.