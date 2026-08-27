Almanya'daki okulda panik anları! Bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü
Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında yer alan Gosen-Neu Zittau kasabasındaki bir okulda dehşet anları yaşandı. Düzenlenen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir öğrenci ile müdahale etmeye çalışan bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından emniyet güçleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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Almanya'da korku dolu anlar yaşandı. Başkent Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasındaki bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi.
Alman Berliner Zeitung gazetesine göre yerel saatle 13.45 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir kız öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
ESKİ SEVGİLİ İDDİASI
Çok sayıda ekip ve personelle olay yerine gelen polis, bir şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. Yerel gazete Maerkische Allgemeine ise şüphelinin, ölen öğrencinin 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya