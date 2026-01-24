Trump’tan Venezuela itirafı: “Discombobulator kullandık"

ABD Başkanı Donald Trump , Venezuela 'ya yönelik saldırıda "discombobulator" adı verilen yeni bir silahın kullanıldığını söyledi. Trump, bu silahın karşı tarafın askeri ekipmanlarını devre dışı bıraktığını öne sürdü.

"EKİPMANLARI ÇALIŞMAZ HALE GETİRDİ"

Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni bir silahın devreye sokulduğunu belirterek, "discombobulator" adını verdiği bu sistemin "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti.

Söz konusu silaha ilişkin detay vermesinin yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı."dedi.

"TÜM RADAR SİSTEMLERİ ANİDEN KAPANDI" İDDİASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından alıntılanan bir sosyal medya paylaşımında da, Venezuelalı bir güvenlik görevlisinin saldırı sırasında yaşananları anlattığı öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan güvenlik görevlisi, "tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri sürerek, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.