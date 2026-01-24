Trump’tan Venezuela itirafı: “Discombobulator kullandık"
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik saldırıda “discombobulator” adı verilen yeni bir silahın kullanıldığını öne sürerek, bu sistemin karşı tarafın askeri ekipmanlarını devre dışı bıraktığını söyledi.
"EKİPMANLARI ÇALIŞMAZ HALE GETİRDİ"
Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni bir silahın devreye sokulduğunu belirterek, "discombobulator" adını verdiği bu sistemin "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti.
Söz konusu silaha ilişkin detay vermesinin yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı."dedi.
"TÜM RADAR SİSTEMLERİ ANİDEN KAPANDI" İDDİASI
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından alıntılanan bir sosyal medya paylaşımında da, Venezuelalı bir güvenlik görevlisinin saldırı sırasında yaşananları anlattığı öne sürülmüştü.
İsmi açıklanmayan güvenlik görevlisi, "tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri sürerek, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.
CARACAS'TA PATLAMA VE UÇAK SESLERİ
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD'DEN MADURO VE EŞİNE SUÇLAMA
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Bondi, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti.
ULUSLARARASI TEPKİLER
Venezuela yönetimi, saldırının ardından ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek veren ülkeler de olmuştu.