Trump ABD'nin Grönland’da kalıcı kontrol sağlayacağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump, anlaşmayla ABD’nin Grönland’ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda “kalıcı kontrol” sağlayacağını savunurken, adada geniş bir askeri varlık oluşturma sürecinin de derhal başlayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Danimarka ve Grönland ile yeni bir anlaşmaya vardığını duyurdu.
Trump, anlaşmanın ABD'ye Grönland'da güvenlik ve diğer ihtiyaçlar konusunda kalıcı kontrol sağladığını belirterek, bunun ABD'nin Grönland'a ilişkin endişelerini tamamen giderdiğini savundu.
Anlaşmanın ABD'ye herhangi bir maliyet getirmeyeceğini ifade eden Trump, kendi talimatıyla Danimarka ve Grönland temsilcileriyle çalışıldığını söyledi. Trump, ABD'nin Grönland ile ABD'nin güvenliğini sağlamak ve savunmak için gerekli adımları atma konusunda "sonsuza kadar" tam yetkiye sahip olmasının güvence altına alındığını belirtti.
ABD'NİN ONAYI OLMADAN ASKERİ VARLIK KURULAMAYACAK
Trump, bundan böyle hiçbir ABD rakibinin, ABD'nin açık yazılı onayı olmadan Grönland'da üs kuramayacağını, askeri varlık bulunduramayacağını veya hassas yatırımlar yapamayacağını ileri sürdü.
ABD başkanlarının 100 yılı aşkın süredir Grönland'ın stratejik öneminin farkında olduğunu ancak bu konuda hiçbirinin adım atamadığını belirten Trump, kendi döneminde bu konunun kalıcı ve kesin biçimde çözüme kavuşturulduğunu savundu.
Trump, anlaşmayı "Sonsuz Yaşam" anlaşması olarak nitelendirerek herhangi bir sona sahip olmadığını ifade etti.
GRÖNLAND'A GENİŞ ASKERİ VARLIK PLANI
Trump ayrıca ABD'nin Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde geniş bir askeri varlık geliştirme sürecini derhal başlatacağını açıkladı.
Bu geliştirme ve inşa sürecinde Grönland halkıyla birlikte çalışacaklarını belirten Trump, anlaşmanın ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefikleri için iyi bir çözüm olduğunu söyledi.
Trump, Grönland'ın ABD açısından büyük ve son derece stratejik bir bölge olduğunu belirterek, adanın korunmasına büyük önem vereceklerini ifade etti.
ABD Başkanı açıklamasının sonunda söz konusu gelişmeyi ABD için "çok önemli, tarihi ve özel" olarak nitelendirdi.