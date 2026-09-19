ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Danimarka ve Grönland ile yeni bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, anlaşmanın ABD'ye Grönland'da güvenlik ve diğer ihtiyaçlar konusunda kalıcı kontrol sağladığını belirterek, bunun ABD'nin Grönland'a ilişkin endişelerini tamamen giderdiğini savundu. Anlaşmanın ABD'ye herhangi bir maliyet getirmeyeceğini ifade eden Trump, kendi talimatıyla Danimarka ve Grönland temsilcileriyle çalışıldığını söyledi. Trump, ABD'nin Grönland ile ABD'nin güvenliğini sağlamak ve savunmak için gerekli adımları atma konusunda "sonsuza kadar" tam yetkiye sahip olmasının güvence altına alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda Danimarka ve Grönland ile yeni bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. (Fotoğraflar: AA) ABD'NİN ONAYI OLMADAN ASKERİ VARLIK KURULAMAYACAK Trump, bundan böyle hiçbir ABD rakibinin, ABD'nin açık yazılı onayı olmadan Grönland'da üs kuramayacağını, askeri varlık bulunduramayacağını veya hassas yatırımlar yapamayacağını ileri sürdü. ABD başkanlarının 100 yılı aşkın süredir Grönland'ın stratejik öneminin farkında olduğunu ancak bu konuda hiçbirinin adım atamadığını belirten Trump, kendi döneminde bu konunun kalıcı ve kesin biçimde çözüme kavuşturulduğunu savundu. Trump, anlaşmayı "Sonsuz Yaşam" anlaşması olarak nitelendirerek herhangi bir sona sahip olmadığını ifade etti.