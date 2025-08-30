Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump 'ın günlerdir kamuoyuna görünmemesi sağlığı ile ilgili endişelere yol açarken eski Başkan Bill Clinton da bu hafta Hamptons Havalimanı'ndan ayrılırken defibrilatör yani kalbi durursa çalıştıracak aletle ayrılırken görüntülendi.

Havalimanında Demokrat çifte güvenlik ekibinin eşlik ettiği görüldü. Görüntüler uzun süredir kalp rahatsızlığı çektiği bilinen eski başkanın durumu ile ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi.

79 yaşındaki Clinton, eşi eski Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton ile perşembe günü özel uçağa binerken Propaq MD Air Tıbbi Çanta (acil durumlarda yaygın olarak kullanılan bir nakil monitörü ve defibrilatör) taşırken görüntülendi.

Bill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

20 YILDIR KALP RAHATSIZLIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Clinton, kalp bypass ameliyatı ve birçok hastane yatışı da dahil olmak üzere, yirmi yılı aşkın süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Clinton taşınabilir bir defibrilatöre ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Ancak tıbbi geçmişi belgelerle biliniyor.