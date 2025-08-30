Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de Başkan Donald Trump’ın öldüğüne ilişkin iddiaların ardından yeni gündem eski Demokrat Başkan Bill Clinton. Perşembe günü eşi Hillary Clinton ile Hamptons Havalimanı’nda görüntülenen Bill’in yanında defibrilatör yani kalbi durursa çalıştıracak alet bulunması dikkat çekti. Hal böyleyken 20 yıldır kalp rahatsızlığı ile mücadele ettiği bilinen Clinton’ın sağlık durumu yeniden gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir kamuoyuna görünmemesi sağlığı ile ilgili endişelere yol açarken eski Başkan Bill Clinton da bu hafta Hamptons Havalimanı'ndan ayrılırken defibrilatör yani kalbi durursa çalıştıracak aletle ayrılırken görüntülendi.

Bill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırBill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

CLINTON HAVALİMANINDA KALP CİHAZI İLE GÖRÜLDÜ

79 yaşındaki Clinton, eşi eski Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton ile perşembe günü özel uçağa binerken Propaq MD Air Tıbbi Çanta (acil durumlarda yaygın olarak kullanılan bir nakil monitörü ve defibrilatör) taşırken görüntülendi.

Havalimanında Demokrat çifte güvenlik ekibinin eşlik ettiği görüldü. Görüntüler uzun süredir kalp rahatsızlığı çektiği bilinen eski başkanın durumu ile ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi.

Bill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırBill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

20 YILDIR KALP RAHATSIZLIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Clinton, kalp bypass ameliyatı ve birçok hastane yatışı da dahil olmak üzere, yirmi yılı aşkın süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Clinton taşınabilir bir defibrilatöre ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Ancak tıbbi geçmişi belgelerle biliniyor.

Bill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırBill Clinton havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

DEFALARCA BIÇAK ALTINA YATTI

Clinton, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sadece üç yıl sonra, 2004 yılında Manhattan'daki Presbyterian Hastanesi'nde atardamarlarındaki neredeyse tamamen tıkanıklığı gidermek için acil dörtlü baypas ameliyatı geçirdi. O dönemki doktorlar, kalp krizinden kıl payı kurtulduğunu söylemişti.

2005 yılında bypass ameliyatından sonra oluşan skar dokusundan kaynaklandığını söyleyen doktorların belirttiğine göre çöken akciğerini onarmak için tekrar hastaneye kaldırıldı.

Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatlerLolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler

Beş yıl sonra Clinton tekrar göğüs ağrısı şikayetiyle New York'taki bir hastaneye kaldırıldı ve kardiyologlar tıkalı atardamara iki stent taktı.

Arkansas doğumlu siyasetçi, ölümle burun buruna geldikten sonra yaşam tarzını değiştirmeye çalıştı. Büyük çoğunlukla vegan beslenmeye çalıştı, kilo verdi ve bu diyetin kendisine "ikinci bir şans" verdiğini kamuoyuna duyurdu.

Sağlık sorunları devam eden Clinton, Ekim 2021'de kan dolaşımına yayılan bir ürolojik enfeksiyon nedeniyle Kaliforniya'da birkaç gün hastanede yattı. Taburcu edilmeden önce sepsis nedeniyle damar içi antibiyotiklerle tedavi edildi.

Geçtiğimiz aralık ayında ise Clinton, Washington DC'deki MedStar Georgetown Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sözcüsü, Clinton'ın ateşlendiğini ve testler yapıldığını ancak ertesi gün taburcu edildiğini açıkladı.

Bill ve Hillary Clinton, Takvim Fotoğraf ArşiviBill ve Hillary Clinton, Takvim Fotoğraf Arşivi

NEW YORK'TA SENDELEYİNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Clinton ayrıca, Hillary ile kitap turu için New York'ta bulunduğu sırada kaldırımda sendeleyerek görüntülendi. Eski Başkan etkinli alanına girebilmek için bir direğe tutunmak zorunda kaldı, sol bacağı boşa düştü ve sendeledi.

Clinton'ın defibrilatörle görüntülenmesi, sağlık durumunun kötüleştiğine dair spekülasyonları artıracak gibi görünüyor. Perşembe günü görülen taşınabilir cihazlar, kalp durması riski yüksek hastaları izlemek ve kalbe acil şok uygulamak için tasarlanıyor.

Clinton'ın parkinson gibi dejeneratif hastalıklardan muzdarip olduğuna dair söylentiler de magazin dergilerinde dolaşıyor.

ABD’de gündem Trump öldü iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkatABD’de gündem Trump öldü iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat

