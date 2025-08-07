Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
ABD eski Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Ghishaine Maxwell’in 100 ismi ifşa etmesinin ardından Epstein ile ilişkileri soruşturulmak üzere ifadeye çağrılmıştı. Clintonların pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Seçim bağışları, Lolita Express ile onlarca seyahat… İşte 10 yıllık ilişkinin detayları…
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantılı, Epstein'ın pedofili adasına giden, sapkınlık evinde kalan dünyaca ünlü isimler ifşa olmaya devam ediyor.
Epstein, Upper East Side'daki malikanesinde Bill Clinton'ın mavi bir elbise giydiği tuhaf bir tabloyu yaptırmıştı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın Epstein ile yakın ilişkisi son günlerde gündemden düşmüyor.
Bill Clinton ve Epstein, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
LOLİTA EXPRESS İLE AFRİKA TURU
Bill Clinton, ABD'li aktörler Kevin Spacey ve Chris Tucker ile 2002'de beş ülkeyi kapsayan ve kâr amacı gütmeyen yeni AIDS girişimini tanıtmak için Afrika'ya yola çıkmıştı. Ancak seyahatin bu yönleri, eski başkan ve diğerlerinin Jeffrey Epstein'ın konuğu olarak daha sonra Lolita Express olarak bilinecek olan meşhur jetle uçmasıyla unutuldu.
Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Maxwell, Clintonların düğününde, Fotoğraf New York Post'tan alınmııştır
Epstein'ın, jeti genç kızlarla doldurduğu ve bu taktikleri güçlü insanları etkilemek ve baskı altına almak için kullandığı söyleniyor.
Spacey, geçtiğimiz yıl Piers Morgan'a verdiği bir röportajda, "Epstein'ın uçaktaki o genç kızlarla Başkan'ı riske attığını hissettim. Rahatsız ediciydi. O uçuşlarda genç kızlar vardı. O zamanlar kim olduklarını veya neden orada olduklarını anlayamamıştım." dedi.
Clinton'ın havalimanındaki görüntüsü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
HAVALİMANINDA MASAJ GÖRÜNTÜLERİ
Daha sonra ortaya çıkan ve o gezide çekildiği bilinen bir fotoğrafta o dönem 56 yaşında olan Clinton'ın, Epstein'ın yanında çalışan 22 yaşındaki masaj terapisti Chauntae Davies'a masaj yaptırdığı, sarı bir gömlek giymiş halde bir havaalanı salonunda oturduğu görülüyor.
Bu hafta Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2019 yılında seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hapishanede ölen Epstein hakkında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde ifade vermeleri için mahkemeye çağrıldı.
Epstein adası, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
10 YILLIK YAKIN İLİŞKİ
Komitenin Hillary Clinton'a yazdığı mektupta, Clinton'ın ailesiyle Epstein ve Maxwell arasında olası bir "yakın ilişki"den bahsedildi.
2002'deki gezi sırasında Clinton'ın en az on yıldır gizemli Manhattan finansörü Epstein ile bağlantısı vardı.
EPSTEIN CLINTONLARA BİNLERCE DOLAR BAĞIŞLADI
Kamu kayıtlarına göre Epstein, 1992'de Clinton'ın seçim kampanyasına 1.000 dolar bağışladı ve daha sonra 1999'da eşine ABD Senatosu kampanyası için 20.000 dolar verdi.
Bu arada Epstein ve Maxwell, Clinton'ın 1993'ten itibaren görevde olduğu iki dönem boyunca 17 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiler. Epstein'ın 2002 yılında Clinton Vakfı'nın Harlem ofisinde Clinton'ı ziyaret ettiği de aktarılıyor.
Clinton Lolita Express'te, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
LOLITA EXPRESS İLE 26 SEYAHAT
Afrika seyahati, Clinton'ın Epstein'ın "Lolita Ekspresi" ile yaptığı tahmini 26 seyahatin ikincisiydi. Uçuş kayıtlarına göre Clinton, bu seyahatlerde zaman zaman Gizli Servis'ten habersiz seyahat ediyordu; bu da başkanlık koruma protokolünün ihlali anlamına geliyordu.
Lolita Express, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
MAXWELL 100 İSİM VERDİ
Şimdi federal milletvekilleri, finansöre yönelik genişleyen soruşturma kapsamında bu seyahatleri ve eski başkanın Epstein ile ilişkisini yeniden inceliyor. Bu adım, Adalet Bakanlığı'nın, kendisi ve Epstein'a istismarda bulunmak üzere reşit olmayan kızları işe almaktan 20 yıl hapis cezası çeken Maxwell ile görüşmesinin ardından geldi. Maxwell'in avukatlarına Epstein ile bağlantılı 100 isim verdiği söyleniyor.
Epstein ve Clinton, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
Clinton'ın eski yakın danışmanı Doug Band, Eylül 2002'deki Afrika gezisinin ardından Vanity Fair'e verdiği demeçte, yıllarca Epstein'ı kendisinden uzak tutmaya çalıştığını ancak Clinton'ın uzak kalamayacağını iddia etmişti.
Band, eski başkanın 2003'ün başlarında Epstein'ın Karayipler'deki özel inziva yeri olan ve şimdi "Pedofili Adası" olarak bilinen Little St. James'i ziyaret ettiğini söyledi. Clinton cephesi, eski başkanın adaya hiç ayak basmadığı konusunda ısrarcı oldu.
Ancak, Epstein'ı suçlayan eski isim Virginia Roberts Giuffre'ye göre Clinton, Epstein'ın özel Karayip Adası'nda "iki güzel kızla" yemek masasında otururken görüldü. Kendisinin Prens Andrew'a seks kölesi olarak satıldığını da söyleyen Giuffre, bu iddiayı 2015 yılında iftira davası açtığı Maxwell'e karşı açtığı davaya dahil ettiği kurgusal bir "anı" kitabında dile getirmişti. Giuffre, hiç yayınlanmamış olan "Milyarderin Playboy Kulübü" adlı el yazmasında, "İki yanındaki kızları şakacı dürtmelerle ve küstah yorumlarla tahrik ediyordu, aralarında hiçbir şekilde utanma yoktu" diye yazmıştı.