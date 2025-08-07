Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler

Spacey, geçtiğimiz yıl Piers Morgan'a verdiği bir röportajda, "Epstein'ın uçaktaki o genç kızlarla Başkan'ı riske attığını hissettim. Rahatsız ediciydi. O uçuşlarda genç kızlar vardı. O zamanlar kim olduklarını veya neden orada olduklarını anlayamamıştım." dedi.

Epstein'ın, jeti genç kızlarla doldurduğu ve bu taktikleri güçlü insanları etkilemek ve baskı altına almak için kullandığı söyleniyor.

Clinton'ın havalimanındaki görüntüsü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

HAVALİMANINDA MASAJ GÖRÜNTÜLERİ

Daha sonra ortaya çıkan ve o gezide çekildiği bilinen bir fotoğrafta o dönem 56 yaşında olan Clinton'ın, Epstein'ın yanında çalışan 22 yaşındaki masaj terapisti Chauntae Davies'a masaj yaptırdığı, sarı bir gömlek giymiş halde bir havaalanı salonunda oturduğu görülüyor.

CLINTONLAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Bu hafta Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2019 yılında seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hapishanede ölen Epstein hakkında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde ifade vermeleri için mahkemeye çağrıldı.