ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından yayımlanan yeni bir güvenlik raporu, Çin'in Dünya yörüngesinde görev yapan gizemli uzay uçağının bugüne kadarki ilk net fotoğrafını gün yüzüne çıkardı. 2022 yılından bu yana alçak Dünya yörüngesine (LEO) en az dokuz tanımlanamayan nesne bırakan "Shenlong" (İlahi Ejderha) adlı aracın gizliliği kaldırılan uydu görüntüsü, uçağın tasarımı ve yetenekleri hakkında ilk kez somut ipuçları sunuyor. Altı yılı aşkın süredir aktif olarak görev yapan yeniden kullanılabilir kanatlı uzay aracı, yörüngeye bıraktığı gizemli yükler nedeniyle uzun süredir hükümet yetkilileri, özel şirketler ve bağımsız araştırmacılar tarafından yer tabanlı radarlarla yakından takip ediliyordu. Pekin yönetimi bugüne kadar insansız aracın tasarımına dair hiçbir bilgi veya fotoğraf paylaşmazken, eldeki tek görseller uçağın yüzeyinden Dünya'ya yansıyan bulanık ışık parlamalarından ibaretti.

Yeni ortaya çıkan görüntü, Shenlong'un şu anda Dünya yörüngesinde görev yapan ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait X-37B uzay uçağıyla büyük benzerlikler taşıdığını gösteriyor. (Görsel: ABD Uzay Kuvvetleri) 130 SAYFALIK İSTİHBARAT RAPORUNDAN ÇIKAN SÜRPRİZ KARE Live Science'ın haberine göre, DIA'nın 26 Ekim Pazartesi günü yayımladığı ve Amerikan uzay varlıklarına yönelik riskleri değerlendiren 130 sayfalık "Uzayda Güvenlik Zorlukları" raporunun 53. sayfasında daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafa yer verildi. "Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Uçağı" başlığıyla paylaşılan bu karenin, 2024 yılında özel uzay şirketi Maxar Technologies'e (yeni adıyla Vantor) ait bir uydu tarafından çekildiği belirtildi. Rapordaki bu sürpriz detayı ilk fark eden ve X platformunda paylaşan isim, Çin uzay programı üzerine uzmanlaşmış gazeteci Andrew Jones oldu. Raporun ilgili bölümünde veya fotoğraf altında görüntünün türünün ilk örneği olduğuna ya da neden daha önce gizli tutulduğuna dair hiçbir açıklama yer almaması, raporu hazırlayanların bu karenin önemini fark edip etmediği sorusunu gündeme getirdi. Raporda Çin'in halihazırda "Shenlong" ve "Tengyun" (Bulut Binicisi) olmak üzere iki aktif uzay uçağı tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Fotoğraf altında görüntünün hangi araca ait olduğu açıkça yazmasa da bugüne kadar Tengyun modeline ait doğrulanmış bir fırlatma bulunmuyor. Ayrıca olası prototip fotoğraflarının yeni görüntüdeki araçtan çok farklı olması nedeniyle uzmanlar, karedeki uçağın büyük olasılıkla Shenlong olduğu konusunda hemfikir.