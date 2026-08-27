Trump'tan müzakereye red, Tahran'dan askeri misilleme tehdidi
Katar Başbakanı Al Thani’nin Tahran diplomasisi sürerken, Washington ve Tahran hattında tansiyon zirve yaptı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolde olduğunu savunarak İran ile müzakere kapısını kapatırken, İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, herhangi bir saldırı durumunda ABD çıkarlarına "tarihe geçecek" bir darbe vuracaklarını açıkladı.
Orta Doğu'da sular durulmuyor. Katar'ın bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla Tahran'da yürüttüğü üst düzey mekik diplomasisi sürerken, Washington ve Tahran'dan art arda sert açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump İran ile diyalog ihtimalini tamamen masadan kaldırırken, Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı ve askeri misilleme mesajlarıyla Washington'a gözdağı verdi.
TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: "GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile şu anda herhangi bir görüşme yürütmediklerini belirterek Tahran yönetimiyle diyalog kurmak istemediklerini söyledi. Trump, İran'ın ekonomik açıdan zor durumda olduğunu ve askeri kapasitesinin önemli ölçüde zarar gördüğünü savundu.
Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu ileri sürdü. Trump, ABD'nin boğazdan petrol tankerlerinin geçişini sağladığını da öne sürdü.
İran ile diplomatik temasa ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Washington ile Tahran arasında şu anda görüşme bulunmadığını belirterek İran yönetimiyle konuşacak bir şeylerinin olmadığını ifade etti.
KATAR'DAN TAHRAN'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ
ABD ile İran arasında diplomatik temas bulunmadığına ilişkin açıklamaların geldiği sırada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Tahran'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Al Thani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı ve başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi.
GALİBAF'TAN TRUMP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
Al Thani ile görüşen İran Meclis Başkanı ve başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Trump yönetiminin "yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi.
Galibaf, ABD'nin "ekonomik ablukasının başarısız olacağını" belirterek, "Washington, Mutabakat Zaptı (MoU) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.
AL THANİ, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Katar Dışişleri Bakanlığı, Al Thani'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede, bölgedeki durum ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki yansımalarının yanı sıra gerilimin azaltılması ve diyaloğa elverişli koşulların oluşturulmasına yönelik çabalar ele alındı.
AL THANİ, MUHSİN RIZAİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile de bir araya geldi.
Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre görüşmede, bölgedeki durum ile bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.
Açıklamada, Al Thani'nin mevcut kriz karşısında bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için sağduyu ve sorumluluğa öncelik verilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.
ERAKÇİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Al Thani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de bir araya geldi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler ve diyaloğun yeniden başlamasına uygun koşulların oluşturulması ele alındı.
Katar tarafı, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
TAHRAN'DAN WASHİNGTON'A SERT TEHDİT: "TARİHE GEÇECEK BİR DARBE VURURUZ"
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'yi Tahran'da ağırlayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ise Washington'a çok sert ifadelerle yüklendi.
ABD'nin diplomasiye defalarca ihanet ettiğini belirten Rızayi, İran'a yönelik olası bir askeri veya ekonomik hamlede ABD'nin bölgesel çıkarlarına tarihe geçecek nitelikte bir karşılık vereceklerini dile getirdi. Rızayi ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda durumun normalleşmesi için ABD'nin somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.
KATAR'DAN TAHRAN'DA MEKİK DİPLOMASİSİ
Bölgesel krizin derinleşmesini önlemek amacıyla Tahran'a giden Katar Başbakanı Al Thani, kritik temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelen Al Thani, krizin tırmanmaması için sağduyu çağrısında bulundu.
Görüşmelerde Galibaf, Trump yönetiminin yanlış bilgilerle bölge istikrarını bozduğunu savunurken; Katar tarafı bölgedeki güvenliğin korunması için işbirliğine hazır olduklarını beyan etti.