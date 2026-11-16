Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolüne değinerek Ankara'nın vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi "vazgeçilmez bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren Stubb, Ankara ile Avrupa arasında zaman zaman değerler konusunda farklılıklar yaşansa da ortak çıkarların öne çıktığını belirtti. Stubb, çıkarların örtüştüğü alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

STUBB'DAN TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜNE VURGU

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nda Avrupa'nın geleceği, genişleme süreci ve ortak ülkelerle ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ilişkilerin açık bir şekilde ele alınması gerektiğini belirten Stubb, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında da açıkça konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.