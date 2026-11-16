Finlandiya'dan Türkiye'nin stratejik rolüne övgü: "Vazgeçilmez bir NATO müttefiki"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolünü vurgulayarak Ankara'yı "vazgeçilmez bir NATO müttefiki" olarak tanımladı. Türkiye ile Avrupa'nın çıkarlarının çoğu zaman örtüştüğünü belirten Stubb, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolüne değinerek Ankara'nın vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.
Türkiye'yi "vazgeçilmez bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren Stubb, Ankara ile Avrupa arasında zaman zaman değerler konusunda farklılıklar yaşansa da ortak çıkarların öne çıktığını belirtti. Stubb, çıkarların örtüştüğü alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
STUBB'DAN TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜNE VURGU
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nda Avrupa'nın geleceği, genişleme süreci ve ortak ülkelerle ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile ilişkilerin açık bir şekilde ele alınması gerektiğini belirten Stubb, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında da açıkça konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.
"İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİRİLMELİ"
Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilere değinen Stubb, değerler konusunda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını ancak ortak çıkarların bulunduğu alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Stubb, "Evet, zaman zaman değerler konusunda farklılaşıyoruz ancak çoğu zaman çıkarlarımız örtüşüyor. Çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda işbirliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir." dedi.
TÜRKİYE'NİN AB ADAYLIK SÜRECİNİ HATIRLATTI
Konuşmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecine de yer veren Stubb, Aralık 1999'da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi'nin Birliğin bugüne kadar yürüttüğü en büyük genişleme sürecini başlattığını belirtti.
Helsinki Zirvesi'nde 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını hatırlatan Stubb, Türkiye'ye de ilk kez adaylık statüsü verildiğini ifade etti.
"HELSİNKİ KARARLARI AVRUPA'YI GÜÇLENDİRDİ"
Helsinki'de alınan kararların Avrupa açısından taşıdığı öneme işaret eden Stubb, söz konusu kararların kıtayı dönüştürdüğünü söyledi.
Stubb, bu kararlarla birlikte demokrasi, refah ve güvenlik alanının genişlediğini, Avrupa'nın da güçlendiğini dile getirdi.