Trump'tan Kanada'ya tehdit: Çin'le anlaşma yaparsa 100'de yüz vergi gelecek

Trump Justin Trudeau'nun ardından yeni Kanada Başbakanı Mark Carney'i de "vali" olarak nitelendirdi ve "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne mal ve ürün göndermesi için bir 'Giriş Limanı' haline getireceğini sanıyorsa, fena halde yanılıyor." dedi.

Trump, Reuters

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

"Çin, Kanada'yı canlı canlı yiyecek; işletmelerinin, sosyal dokusunun ve genel yaşam biçiminin yok edilmesi de dahil olmak üzere onu tamamen yiyip bitirecektir. "diyen Trump Kanada'yı gümrük vergisi ile tehdit etti ve "Eğer Kanada Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD'ye giren tüm Kanada mal ve ürünlerine derhal %100 Gümrük Vergisi uygulanacaktır." şeklinde konuştu.