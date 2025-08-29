PODCAST CANLI YAYIN

Trump yönetimi, Biden’ın görev süresinin sonunda bir yıl uzattığı eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Gizli Servis korumasını kaldırma kararı aldı. CNN’in ulaştığı mektupta 1 Eylül itibarıyla Harris’e sağlanan tüm güvenlik prosedürlerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Trump’tan Kamala Harris’e ambargo! Gizli Servis koruması bitti iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski Başkan Joe Biden tarafından bir yıl uzatılan Gizli Servis korumasının sona erdirilmesine karar verdiği öne sürüldü.

HARRIS'İN GİZLİ SERVİS KORUMASINA SON

CNN tarafından ulaşılan mektubun kopyasına göre hükümet, Harris'e tahsis edilen Gizli Servis korumasını sonlandırma kararı verdi.

EMİR VERİLDİ

Mektupta 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, Harris'in güvenlikle ilgili tüm prosedürlerinin durdurulması emrinin verildiği dikkati çekti.

BIDEN UZATMIŞTI

Federal yasalara göre başkan yardımcısı, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay koruma sağlanıyor ancak konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Harris'e 21 Temmuz'a kadar sağlanması gereken koruma kararının, görevden ayrılmadan kısa süre önce dönemin Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmayan talimatla bir yıl daha uzatıldığını belirtti.

Öte yandan, Beyaz Saray ve Gizli Servis'ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eski sözcüsü de Biden'ın, Harris'in korumasını uzatan emri imzalamasına neyin yol açtığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yaptığı açıklamada, "Bu, işten çıkarmalar, güvenlik izinlerinin iptali ve daha fazlasını içeren uzun bir siyasi misilleme listesinin ardından gelen bir başka intikam eylemidir. Bu durum eski Başkan Yardımcısı'nı tehlikeye atmaktadır." ifadelerini kullandı.

