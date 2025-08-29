Trump’tan Kamala Harris’e ambargo! Gizli Servis koruması bitti iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski Başkan Joe Biden tarafından bir yıl uzatılan Gizli Servis korumasının sona erdirilmesine karar verdiği öne sürüldü.
HARRIS'İN GİZLİ SERVİS KORUMASINA SON
CNN tarafından ulaşılan mektubun kopyasına göre hükümet, Harris'e tahsis edilen Gizli Servis korumasını sonlandırma kararı verdi.
EMİR VERİLDİ
Mektupta 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, Harris'in güvenlikle ilgili tüm prosedürlerinin durdurulması emrinin verildiği dikkati çekti.