Türkiye dahil 53 imzacıdan Gazze çağrısı: İsrail’den hesap sorulsun!
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze’de sivilleri yardıma ve barınmaya muhtaç bırakan işgalci İsrail’e, insani yardımların derhal ve engelsiz girişine izin vermesi çağrısında bulundu. Açıklamada, sağlık ve yardım çalışanlarına yönelik saldırılar için şeffaf ceza soruşturmaları yürütülmesi istendi.
Türkiye'nin de aralarında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler ve kuruluşlardan oluşan 53 imzacı, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin verilmesini ve İsrail'in saldırılarının hesabının sorulmasını istedi.
Ortak açıklamayı, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh, BM Güvenlik Konseyi girişinde okudu. Açıklamada, Gazze'deki insani ihtiyaçlara, yardım erişiminin önündeki engellere ve sağlık ile insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılara dikkat çekildi.
KONSEYİN KARARLARI VAR, GAZZE'YE ENGELSİZ YARDIM YOK
MacIntosh, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Gazze'ye tam insani yardımın derhal girişini öngördüğünü ancak bunun henüz gerçekleşmediğini vurguladı.
Ateşkesin ardından, siyasi irade ortaya konulduğunda insani koşulların iyileştirilmesi yönünde ilerleme sağlanabildiğinin görüldüğünü belirten MacIntosh, kış yaklaşırken Gazze'de çok sayıda insanın hâlâ yeterli barınaktan yoksun olduğuna dikkat çekti.
Bu tablo, işgalci İsrail'e yöneltilen yardım erişimi çağrısının aciliyetini bir kez daha ortaya koydu.
İŞGALCİ İSRAİL'E BÜTÜN GEÇİŞ NOKTALARINI AÇMA ÇAĞRISI
MacIntosh, İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek hükümete yönelik çağrılarını yineledi. Gazze'nin tamamına, mevcut bütün geçiş noktaları ve kara yolları üzerinden derhal ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanmasını isteyen MacIntosh, İsrail'in bu erişime izin vermesi ve yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, İsrail'in Mısır ve Ürdün'den insani yardım koridorlarını tam olarak açması ve kritik malzemelerin geçişine izin vermesi gerektiği de vurgulandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI VE TESİSLERİNİ HEDEF ALAN SALDIRILAR DURDURULSUN
Ortak açıklamada İsrail'e, Gazze'de halk sağlığının daha da kötüleşmesini önleme sorumluluğu hatırlatıldı. Sağlık çalışanlarına ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların durdurulması istendi.
Gazze'de insanların temel ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çektiği bir dönemde sağlık hizmetlerinin de saldırılara maruz kalması, İsrail'e yöneltilen eleştirilerin başlıca gerekçeleri arasında yer aldı.
ÖLÜM SAÇAN SALDIRILAR İÇİN CEZA SORUŞTURMASI TALEBİ
MacIntosh, sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar hakkında şeffaf ceza soruşturmalarının başlatılması ve hızlandırılması çağrısını yineledi.
Katil İsrail'in saldırılarının hesabının sorulması talebinin öne çıktığı açıklamada, üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze'ye erişimine izin verilmesi de istendi.
GAZZE'YE YARDIMDA BM'NİN HAYATİ ROLÜNE DESTEK
MacIntosh, ortak açıklamaya destek veren ülkelerin Gazze'deki insani yardım çalışmalarını destekleme taahhütlerini yinelediğini bildirdi.
Bu kapsamda BM ve kuruluşlarının insani yardımların sağlanmasındaki hayati rolü yeniden teyit edildi. Açıklamayla, Gazze'ye yardımların derhal ulaştırılması, yardım yollarının engelsiz işlemesi ve sağlık ile insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların soruşturulması talepleri bir kez daha uluslararası gündeme taşındı.