Türkiye dahil 53 imzacıdan Gazze çağrısı: İsrail’den hesap sorulsun!

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler ve kuruluşlardan oluşan 53 imzacı, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin verilmesini ve İsrail'in saldırılarının hesabının sorulmasını istedi. Ortak açıklamayı, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh, BM Güvenlik Konseyi girişinde okudu. Açıklamada, Gazze'deki insani ihtiyaçlara, yardım erişiminin önündeki engellere ve sağlık ile insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılara dikkat çekildi.

KONSEYİN KARARLARI VAR, GAZZE'YE ENGELSİZ YARDIM YOK MacIntosh, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Gazze'ye tam insani yardımın derhal girişini öngördüğünü ancak bunun henüz gerçekleşmediğini vurguladı. Ateşkesin ardından, siyasi irade ortaya konulduğunda insani koşulların iyileştirilmesi yönünde ilerleme sağlanabildiğinin görüldüğünü belirten MacIntosh, kış yaklaşırken Gazze'de çok sayıda insanın hâlâ yeterli barınaktan yoksun olduğuna dikkat çekti. Bu tablo, işgalci İsrail'e yöneltilen yardım erişimi çağrısının aciliyetini bir kez daha ortaya koydu.