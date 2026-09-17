İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump

"İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYOR"

"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "Doğrudan haber aldığını" kaydetti.

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