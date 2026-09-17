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Trump'tan İran açıklaması: Tahran doğrudan temasa geçti! "Savaşın sonuna doğru ilerliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak amacıyla kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini açıkladı. Trump, sürece ilişkin, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

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Trump'tan İran açıklaması: Tahran doğrudan temasa geçti! "Savaşın sonuna doğru ilerliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunduABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu

TAHRAN'DAN DOĞRUDAN TEMAS

İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

"İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYOR"

"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "Doğrudan haber aldığını" kaydetti.

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Trump'tan İran açıklaması: Tahran doğrudan temasa geçti! "Savaşın sonuna doğru ilerliyoruz"-4 Trump'tan İran açıklaması: Tahran doğrudan temasa geçti! "Savaşın sonuna doğru ilerliyoruz"-5 Trump'tan İran açıklaması: Tahran doğrudan temasa geçti! "Savaşın sonuna doğru ilerliyoruz"-6

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