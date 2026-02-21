Trump'tan Gazze'de 350 dönümlük arazide 5 bin kişilik dev üs planı

Trump yönetimi Gazze'de 5 bin kişilik Uluslararası İstikrar Gücü için 350 dönümlük askeri üs kurmayı planlıyor.

Gazze Barış Kurulu sözleşme kayıtlarına göre Trump yönetimi Gazze'de 350 dönümden fazla bir alana yayılacak 5 bin kişilik bir askeri üs kurmayı planlıyor.

Gazze'yi yönetmek üzere yeni kurulan Barış Kurulu'nun bir parçası olan ISF, Barış Kurulu'nun başkanlığını Donald Trump yürütmekte ve kısmen damadı Jared Kushner tarafından yönetiliyor.

Alanın gelecekte kurulacak olan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) için askeri operasyon üssü olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Gazze'de 500 dönümlük üssün tasviri, Takvim.com.tr grafik ekibi

350 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Guardian tarafından incelenen planlar, aşamalı olarak inşa edilecek ve nihayetinde 1400 metreye 1100 metre boyutlarında olacak bir askeri karakolun inşasını öngörüyor. Bu karakol, 26 adet römork üzerine monte edilmiş zırhlı gözetleme kulesi, küçük silah atış poligonu, sığınaklar ve operasyonlar için askeri teçhizat deposu ile çevrili olacak. Üssün tamamı dikenli tellerle çevrili olacak.

Tahkimatın; Gazze'nin güneyinde, tuz çalıları ve katırtırnağı bitkileriyle kaplı, yıllarca süren İsrail bombardımanından kalma bükülmüş metal yığınlarıyla dolu kurak ve düz bir arazi şeridine inşa edilmesi planlanıyor.