Trump'tan Gazze'de 350 dönümlük arazide 5 bin kişilik dev üs planı
Guardian tarafından ele geçirilen belgelere göre Trump yönetimi, Gazze'nin yönetimini üstlenen "Barış Kurulu" bünyesinde 5 bin kişilik dev bir askeri üs inşa etmeyi planlıyor. Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) için tasarlanan, zırhlı kuleler ve sığınaklarla donatılacak 350 dönümlük tesis; sınır güvenliğinden Filistinli polislerin eğitimine kadar geniş bir yelpazede stratejik merkez rolü üstlenecek.
Hızlı Özet Göster
- Trump yönetimi Gazze'de 5 bin kişilik Uluslararası İstikrar Gücü için 350 dönümlük askeri üs kurmayı planlıyor.
- Üs 1400 metreye 1100 metre boyutlarında olacak, 26 zırhlı gözetleme kulesi, silah atış poligonu ve askeri teçhizat deposu içerecek.
- BM Güvenlik Konseyi, Barış Kurulu'na Gazze'de geçici Uluslararası İstikrar Gücü kurma yetkisi verdi.
- Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevi Gazze'nin sınır güvenliğini sağlamak, barışı korumak ve Filistin polis güçlerini eğitmek olacak.
Gazze Barış Kurulu sözleşme kayıtlarına göre Trump yönetimi Gazze'de 350 dönümden fazla bir alana yayılacak 5 bin kişilik bir askeri üs kurmayı planlıyor.
ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ ÜSSÜ
Alanın gelecekte kurulacak olan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) için askeri operasyon üssü olarak tasarlandığı belirtiliyor.
Gazze'yi yönetmek üzere yeni kurulan Barış Kurulu'nun bir parçası olan ISF, Barış Kurulu'nun başkanlığını Donald Trump yürütmekte ve kısmen damadı Jared Kushner tarafından yönetiliyor.
350 DÖNÜMLÜK ARAZİ
Guardian tarafından incelenen planlar, aşamalı olarak inşa edilecek ve nihayetinde 1400 metreye 1100 metre boyutlarında olacak bir askeri karakolun inşasını öngörüyor. Bu karakol, 26 adet römork üzerine monte edilmiş zırhlı gözetleme kulesi, küçük silah atış poligonu, sığınaklar ve operasyonlar için askeri teçhizat deposu ile çevrili olacak. Üssün tamamı dikenli tellerle çevrili olacak.
Tahkimatın; Gazze'nin güneyinde, tuz çalıları ve katırtırnağı bitkileriyle kaplı, yıllarca süren İsrail bombardımanından kalma bükülmüş metal yığınlarıyla dolu kurak ve düz bir arazi şeridine inşa edilmesi planlanıyor.
Bölgeye ait video kayıtlarını inceleyen The Guardian, planlama sürecine yakın bir kaynağın, savaş bölgelerinde deneyimi olan uluslararası inşaat şirketlerinden oluşan küçük bir teklif sahibi grubuna saha ziyareti kapsamında bölgenin gösterildiğini söyledi.
Endonezya hükümetinin 8.000'e kadar asker göndermeyi teklif ettiği bildirildi. Endonezya Cumhurbaşkanı, perşembe günü Washington DC'de yapılacak Barış Kurulu'nun açılış toplantısına katılacak dört Güneydoğu Asya liderinden biriydi.
BM Güvenlik Konseyi, Barış Kurulu'na Gazze'de geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü kurma yetkisi verdi. BM'ye göre, Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevi Gazze'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı korumak olacak. Ayrıca sivilleri korumak, "güvence altına alınmış Filistin polis güçlerini " eğitmek ve desteklemek de görevleri arasında yer alıyor.