Bu Gazze kimin için? Emlakçı Kushner’ın rivierası: Gökdelenler, banliyöler, lüks sahiller…
Gazze’de yaklaşık iki buçuk yıl boyunca devam eden İsrail soykırımının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta sunduğu Gazze planı dikkat çekti. Gökdelenler, toplu konutlar, lüks sahiller ve banliyöler… Kushner fütüristik bir Gazze projesi sundu. Peki bu Gazze kimin için inşa edilecek?
Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilirken Davos'ta Gazze Barış Kurulu imzaları attı. Barış Kurulu'nda yer alan Trump'ın damadı Jared Kushner'ın perşembe günü Davos'ta Gazze Şeridi için sunduğu vizyon ise dikkat çekti.
Kushner'ın projesinde Gazze'de Ekim 2023'ten itibaren devam eden soykırımın ardından lüks gökdelenlerin yer aldığı fütüristik Gazze görselleri yer alıyor.
KUSNER'IN GAZZE RIVIERASI
Kushner'ın sunduğu vizyon, İsrail'in aylarca devam eden soykırımla açık hava mezarlığına çevirdiği bölgeyi Trump'ın Gazze Rivierası'na dönüştürme çağrısına benziyor.
BU GAZZE KİMİN İÇİN?
45 yaşındaki gayrimenkul yatırımcısı Kushner, Ekim ayında sona eren iki yıllık savaşın ardından çoğu çadırlarda veya enkaz altında yaşayan Filistin topraklarındaki yaklaşık 2 milyon insan için lüks sahil gökdelenleri ve banliyö yerleşimlerinin tasarımlarını sergiledi.
Kushner, Trump başkanlığındaki ve geçiş hükümetini denetlemek üzere kurulan Barış Kurulu'nun açılış toplantısında, "Orta Doğu'da, iki üç milyon insan için bu tür şehirler inşa ettiler; bunu üç yılda yaptılar. Dolayısıyla, eğer bunu gerçekleştirirsek, bu tür şeyler çok yapılabilir."dedi.
REFAH'TA 100 BİN TOPLU KONUT
Planlar, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta 100 bin toplu konutun inşa edilmesini ve projenin üç yıl içinde tamamlanmasını öngörüyor.
Kushner Yeni Gazze'nin sanayi ve isdihdam merkezi olacağını söyledi. Kusher, yönetim kurulunun Gazze'deki "inanılmaz yatırım fırsatlarını" tanıtmak amacıyla Washington'da bir yatırımcı konferansı düzenlemek için çalıştığını söyledi.
Kushner,"Başkan Trump'ın Amerika'da yaptığı ve bahsettiği serbest piyasa ekonomisi ilkelerini kullanmak istiyoruz. Bu zihniyeti, aynı yaklaşımı Gazze gibi bir yere de getirerek bu insanlara gelişme ve iyi bir yaşam sürme olanağı sağlamak istiyoruz"dedi.