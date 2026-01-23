Bu Gazze kimin için? Emlakçı Kushner’ın rivierası: Gökdelenler, banliyöler, lüks sahiller…

Kushner'ın Gazze planı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır BU GAZZE KİMİN İÇİN? 45 yaşındaki gayrimenkul yatırımcısı Kushner, Ekim ayında sona eren iki yıllık savaşın ardından çoğu çadırlarda veya enkaz altında yaşayan Filistin topraklarındaki yaklaşık 2 milyon insan için lüks sahil gökdelenleri ve banliyö yerleşimlerinin tasarımlarını sergiledi.

Kushner, Trump başkanlığındaki ve geçiş hükümetini denetlemek üzere kurulan Barış Kurulu'nun açılış toplantısında, "Orta Doğu'da, iki üç milyon insan için bu tür şehirler inşa ettiler; bunu üç yılda yaptılar. Dolayısıyla, eğer bunu gerçekleştirirsek, bu tür şeyler çok yapılabilir."dedi.

REFAH'TA 100 BİN TOPLU KONUT Planlar, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta 100 bin toplu konutun inşa edilmesini ve projenin üç yıl içinde tamamlanmasını öngörüyor.

Kushner Yeni Gazze'nin sanayi ve isdihdam merkezi olacağını söyledi. Kusher, yönetim kurulunun Gazze'deki "inanılmaz yatırım fırsatlarını" tanıtmak amacıyla Washington'da bir yatırımcı konferansı düzenlemek için çalıştığını söyledi.