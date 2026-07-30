Gazze'de on binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman ile Tel Aviv'de bir araya geldi. Netanyahu, 7 Ekim 2023 sonrası Filistin halkına yönelik saldırılara ve ABD yardımlarına kesintisiz destek veren Fetterman'ı "örnek vatansever" ilan etti. Görüşmeye ise ABD'li senatörün diplomatik protokolleri hiçe sayarak şort ve kapüşonlu sweatshirt ile katılması damga vurdu.

Fetterman gözünü telefonundan almadı. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının baş mimarı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimindeki en ateşli destekçilerinden Pensilvanya Senatörü John Fetterman ile görüştü. Masum sivillerin kanı üzerinden yürütülen diplomatik temaslarda verilen skandal mesajların yanı sıra, Senatör Fetterman'ın protokol kurallarını ayaklar altına alan kıyafet tercihi dikkat çekti.

İşgalci İsrail'in lideri Netanyahu, Demokrat senatörün Tel Aviv yönetimine sağladığı koşulsuz ve kesintisiz desteği överek kendisini "örnek bir vatansever" olarak niteledi. İşgal politikalarının savunuculuğunu yapan Netanyahu, Fetterman'ın İsrail lehine yürüttüğü fanatik tutumu ve sergilediği kararlılığı takdir ettiğini söyledi.

SİYONİST LOBİYE KOŞULSUZ BAĞLILIK

İşgal hükümetiyle yaptığı bu görüşmeyi Senato'daki görevinin en büyük onurlarından biri olarak tanımlayan Fetterman ise, Demokrat Parti içinde İsrail'in saldırgan politikalarına verdiği açık destekten gurur duyduğunu küstahça dile getirdi.

Kendisini bu konuda "partisinin vicdanı" olarak tanımlayan Pensilvanya Senatörü, 7 Ekim 2023'ten bu yana Washington'da Gazze'yi bombalayan İsrail ordusuna askeri ve istihbari yardım aktarılmasının en tutkulu savunucularından biri oldu. Fetterman, kendi partisi Demokrat Parti'nin İsrail'e yönelik yardımları kesmesi veya karşı bir çizgiye kayması halinde partiden istifa edebileceğinin tehdidini de savurdu.