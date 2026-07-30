Netanyahu, Fetterman ile bir araya geldi: Senatör görüşmeye şortla katıldı
ABD’li Demokrat Senatör John Fetterman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’da gerçekleştirdiği diplomatik görüşmeye şort ve kapüşonlu sweatshirt giyerek katıldı. Görüşme, Netanyahu’nun Washington ziyareti kapsamında konakladığı, Beyaz Saray’ın hemen karşısında bulunan resmi devlet konukevi Blair House’ta yapıldı. İsrail Başbakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, takım elbiseli Netanyahu’nun karşısında rahat spor kıyafetleriyle oturan Fetterman’ın bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Gazze'de on binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman ile Tel Aviv'de bir araya geldi. Netanyahu, 7 Ekim 2023 sonrası Filistin halkına yönelik saldırılara ve ABD yardımlarına kesintisiz destek veren Fetterman'ı "örnek vatansever" ilan etti. Görüşmeye ise ABD'li senatörün diplomatik protokolleri hiçe sayarak şort ve kapüşonlu sweatshirt ile katılması damga vurdu.
KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ
İsrail'in Gazze'deki katliamlarının baş mimarı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimindeki en ateşli destekçilerinden Pensilvanya Senatörü John Fetterman ile görüştü. Masum sivillerin kanı üzerinden yürütülen diplomatik temaslarda verilen skandal mesajların yanı sıra, Senatör Fetterman'ın protokol kurallarını ayaklar altına alan kıyafet tercihi dikkat çekti.
İşgalci İsrail'in lideri Netanyahu, Demokrat senatörün Tel Aviv yönetimine sağladığı koşulsuz ve kesintisiz desteği överek kendisini "örnek bir vatansever" olarak niteledi. İşgal politikalarının savunuculuğunu yapan Netanyahu, Fetterman'ın İsrail lehine yürüttüğü fanatik tutumu ve sergilediği kararlılığı takdir ettiğini söyledi.
SİYONİST LOBİYE KOŞULSUZ BAĞLILIK
İşgal hükümetiyle yaptığı bu görüşmeyi Senato'daki görevinin en büyük onurlarından biri olarak tanımlayan Fetterman ise, Demokrat Parti içinde İsrail'in saldırgan politikalarına verdiği açık destekten gurur duyduğunu küstahça dile getirdi.
Kendisini bu konuda "partisinin vicdanı" olarak tanımlayan Pensilvanya Senatörü, 7 Ekim 2023'ten bu yana Washington'da Gazze'yi bombalayan İsrail ordusuna askeri ve istihbari yardım aktarılmasının en tutkulu savunucularından biri oldu. Fetterman, kendi partisi Demokrat Parti'nin İsrail'e yönelik yardımları kesmesi veya karşı bir çizgiye kayması halinde partiden istifa edebileceğinin tehdidini de savurdu.
CİDDİYE ALMADI
Haziran 2024'te İsrail'e yaptığı ziyarette de Netanyahu'nun karşısına benzer bir sweatshirt ile çıkan Fetterman'ın diplomatik temaslarda şort ve spor kıyafetlerle boy göstermesi ilk değil.
Takım elbise giymeyi reddeden senatör, bu ciddiyetsiz tercihiyle 2023 yılında ABD Senatosu'nda da büyük bir kriz çıkarmıştı.
Fetterman'ın sokak kıyafetleriyle genel kurul salonuna girmesi üzerine başlayan tartışmalar, ABD Senatosu'nun resmi iş kıyafeti (ceket ve kravat) zorunluluğunu bağlayıcı bir kararla yeniden onaylamasıyla sonuçlanmıştı.
Geçirdiği sağlık sorunlarını bahaneyle öne sürerek rahat kıyafetlerin kendisine daha iyi geldiğini iddia eden Fetterman, kurallara meydan okumayı sürdürse de günümüzde yalnızca zorunlu tutulan komisyon toplantılarına takım elbiseyle katılıyor.