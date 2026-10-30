Trump iptal kararından döndü! Kansas ve Iowa mitingleri yeniden programda
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlere günler kala iptal ettiği Kansas ve Iowa mitinglerini yeniden programına aldı. İki eyaletteki etkinliklerin de 1 Kasım Pazar günü peş peşe düzenlenmesi planlanıyor.
ABD'de 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek için kampanya yürüten Başkan Donald Trump'ın hafta sonu programı yeniden değişti. Perşembe günü iptal edilen Kansas ve Iowa mitingleri, cuma günü tekrar takvime alındı.
Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın pazar günü iki eyalette de miting düzenleyeceğini bildirdi. Associated Press de programı bilen bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu bilgiyi doğruladı.
İPTALDEN YENİ PROGRAMA
Trump'ın ilk takviminde, 31 Ekim Cumartesi günü Kansas'ın Salina kentinde, 1 Kasım Pazar günü ise Iowa'nın Dubuque kentinde seçmenlerle buluşması öngörülüyordu.
Ancak 29 Ekim'de iki etkinlik de iptal edildi. Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Trump'ın seçim öncesindeki son günlerde daha fazla seçmene ulaşabilmesi için telefon bağlantılı mitinglere ağırlık vereceğini açıkladı.
İKİ MİTİNG TEK GÜNE ALINDI
Yüz yüze mitingler tekrar programa dahil edildi. AP'ye konuşan kaynak, Kansas ve Iowa etkinliklerinin Trump'ın takvimine eklenen telefon bağlantılı mitinglere yer açacak şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti.
Yeni plana göre Trump, pazar günü her iki eyalette de seçmenlerle buluşacak.
KANSAS İÇİN GİTMESİNE GEREK GÖRMEMİŞTİ
Trump, ilk iptal kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kansas'a gitmesi gerektiğini düşünmediğini söylemişti. Eyalette yeniden seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ın iyi durumda olduğunu savunmuştu.
Reuters ise Marshall ile Demokrat rakibi Adam Hamilton arasındaki yarışın beklenmedik ölçüde çekişmeli geçtiğini aktardı.
EKİM AYINDA 25 MİTİNG
Trump, ekim ayının başından 29 Ekim'e kadar 19 eyalette 25 miting düzenledi. Yoğun kampanya temposunun ardından muhabirlerin nasıl hissettiğine ilişkin sorusuna kendisini çok iyi hissettiği yanıtını verdi.