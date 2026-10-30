ABD'de 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek için kampanya yürüten Başkan Donald Trump'ın hafta sonu programı yeniden değişti. Perşembe günü iptal edilen Kansas ve Iowa mitingleri, cuma günü tekrar takvime alındı. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın pazar günü iki eyalette de miting düzenleyeceğini bildirdi. Associated Press de programı bilen bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu bilgiyi doğruladı.

Trump iptal ettiği mitingleri takvime aldı. (Foto: AA) İPTALDEN YENİ PROGRAMA Trump'ın ilk takviminde, 31 Ekim Cumartesi günü Kansas'ın Salina kentinde, 1 Kasım Pazar günü ise Iowa'nın Dubuque kentinde seçmenlerle buluşması öngörülüyordu. Ancak 29 Ekim'de iki etkinlik de iptal edildi. Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Trump'ın seçim öncesindeki son günlerde daha fazla seçmene ulaşabilmesi için telefon bağlantılı mitinglere ağırlık vereceğini açıkladı.